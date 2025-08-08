El reemplazado por Marc Márquez en Ducati se rinde al acierto de Dall'Igna: "No puedes decirle nada"

Enea Bastianini, de KTM, rememora el baile de asientos que hubo la temporada pasada y reconoce la visión que tuvo Gigi Dall'igna para fichar al piloto de Cervera.

Marc Márquez no fue la elección lógica para entrar en la Ducati oficial en primera instancia. Jorge Martín acabó la temporada coronándose como campeón del mundo, mientras que el de Cervera acabó tercero pilotando para Gresini, siendo su primer año en la satélite de la marca del extrarradio de Bolonia.

Enea Bastianini, actual piloto de Ducati, ha recordado las últimas citas de la temporada 2024 como momentos críticos para mantener su puesto como piloto de la marca oficial: "Esas eran carreras decisivas para la elección de Ducati y luego llegó la decisión por parte de Gigi Dall’Igna de elegir a Marc Márquez".

"Obviamente pocos se lo esperaban porque Jorge estaba haciendo una temporada increíble estaba siempre delante. Podía parecer una elección muy extraña por parte de Gigi, y obviamente hoy en día no puedes decirle nada porque Marc está yendo fortísimo", ha ensalzado el ex competidor de la marca de Borgo Panigale la visión del director general de la marca.

Enea ha rememorado cuál fue la fecha clave en la que se dio cuenta que en 2025 debía buscar otro asiento: "Mi esperanza de quedarme en Ducatise apagó es en Le Mans porque desafortunadamente en la clasificación me quedé sin gasolina. Podría haber salido delante y sin embargo tuve que salir desde atrás, aunque tenía buen ritmo para poder haberme jugado la victoria".

En el podcast 'Mig Babol', el de Rímini descarta que hubiera algún problema con la marca italiana durante las últimas citas del año: "Por mi parte no hubo nada por su parte tampoco, la relación prosiguió sin ningún problema tranquilamente y terminamos la temporada de la mejor manera".