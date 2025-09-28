Muere una acróbata española de 27 años tras caer desde un trapecio en un circo alemán en Sajonia

Los detalles La mujer cayó desde una altura de cinco metros en una función que presenciaban muchas familias con niños. La Policía ha calificado el suceso como un accidente laboral y no hay indicios de culpa ajena.

Una acróbata española de 27 años ha muerto en un circo alemán en Bautzen, en Sajonia, después de caerse del trapecio durante una actuación. La mujer cayó desde una altura de cinco metros y falleció en el mismo lugar del accidente, tal y como ha informado Stefan Heiduck, portavoz de la Policía Local.

El accidente se produjo delante de unas 100 personas que presenciaban la función, entre ellas muchas familias con niños. "El equipo de intervención en crisis se puso en marcha de forma inmediata y atendió a los espectadores y al resto de empleados del circo", explica Heiduck.

Tras la caída de la acróbata, muchos abandonaron la carpa del circo y se marcharon a casa. El portavoz de la Policía ha instado a los testigos a ponerse en contacto con la línea de atención telefónica: "Sobre todo en el caso de los niños, es importante ayudarlos antes de que se genere un trauma".

Según la Policía, el circo había dado su primera función el viernes y tenía previstas otras para días posteriores. Tras el accidente, se da por hecho de que desmontar la carpa.

"Debió tener muy mala suerte"

Ralf Huppertz, presidente de la Asociación Alemana de Circos, ha calificado el suceso de tráfico accidente: "Es una experiencia terrible, sobre todo para los visitantes y los niños".

"Los acróbatas asumen riesgos que ellos mismos calculan y evalúan, pero también son conscientes de ellos. Cinco metros no es una altura especial para ellos, que están bien entrados y son musculosos. Debió tener muy cala suerte o caer sobre un obstáculo", ha afirmado Huppertz.

Hasta ahora, la Policía ha clasificado el suceso como accidente laboral y no hay indicios de culpa ajena. Es, además, algo poco probable que suceda ya que son los acróbatas los que suelen ser responsables del montaje de sus equipos, ha explicado el portavoz de la Policía.

Por su parte, Karsten Vogt, alcalde de Bautzen, se ha mostrado consternado por el accidente: "En nombre de la ciudad, expreso mi más sincero pésame a los familiares y allegados. Nuestros pensamientos están con las familias y con todos los afectados por este grave accidente".

