La revelación del motociclismo echa el guante a Marc Márquez en 2026: "Le estoy observando"

Toprak Razgatlioglu es bicampeón del mundo de Superbikes y en 2026 dará el salto a la MotoGP de la mano de Pramac Yamaha donde espera con ansias medirse al de Ducati.

La próxima temporada de MotoGP trae una gran incorporación procedente de las Superbikes. Toprak Razgatlioglu es la sensación del motociclismo ya que está dominando dicha categoría. Va camino de su tercer mundial, pero en 2026 dará el salto a la categoría reina.

El corredor turco ha hablado de Marc Márquez y espera con suma expectación medirse rueda a rueda con el seis veces campeón de la categoría: "Personalmente, espero con ansias enfrentarme a Márquez porque me ayudará a crecer y aprender, tanto que ya lo estoy observando en televisión".

Asimismo, Toprak elogia al de Cervera por su espíritu de resiliencia tras el calvario que ha sufrido con las lesiones en los últimos años en Honda: "Es un campeón extraordinario. Pasó por un período muy difícil en su vida, teniendo que lidiar con una lesión grave".

"Pero ahora se merece el momento que está viviendo gracias a su tenacidad y a lo que está mostrando en pista con Ducati", ha valorado el bicampeón del mundo de Superbikes sobre la resurrección competitiva del catalán en declaraciones recogidas por 'GPOne'.

Además, ha desvelado que ya ha habido intercambio de palabras entre el otomano y el español y confiesa sus migas con el gran adversario del catalán en el box: "Hablamos a menudo por teléfono, él sabe que estoy deseando enfrentarlo y para mí será un honor. Además de Marc, también escucho a otros pilotos con los que tengo una muy buena relación, como Pecco Bagnaia".

Toprak, conservador con sus objetivos

El fichaje de la satélite de Yamaha para el próximo año es consciente que no luchará arriba desde la primera carrera: "Quizás tendré que luchar por un decimotercer lugar o incluso por un octavo o un quinto".

"Soy consciente de todo lo que me espera, sé que no será nada fácil y que muchos me desacreditarán porque ya no obtendré los resultados que consigo hoy, pero este es mi mayor desafío y por eso elegí perseguir el sueño de MotoGP", ha zanjado Razgatlioglu.