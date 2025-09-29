Alonso, de acuerdo con las órdenes de McLaren para Piastri y Norris: "Saben gestionar..."

El piloto español dice que los jefes de McLaren están gestionando a la perfección la lucha por el mundial entre Oscar Piastri y Lando Norris.

Son 25 los puntos que separan a Oscar Piastri y a Lando Norris en el mundial de Fórmula 1. Quedan siete carreras y si Max Verstappen no lo evita, los dos McLaren se disputarán su primer título. Mucho se ha comentado sobre las decisiones que han tomado en el equipo en la lucha entre ambos.

También se ha pronunciado Fernando Alonso, quien fuera piloto McLaren en dos etapas distintas. Lo ha hecho en 'BBC Sport'.

"El mérito es de Andrea Stella y Zak Brown. Ellos crearon una estructura y un coche ganadores, pero también han sabido gestionar a los pilotos en beneficio del equipo", dice Fernando antes del Gran Premio de Singapur.

Dice que aunque sea menos espectacular, es lo mejor para el equipo McLaren: "Es menos emocionante de ver y para los medios, porque no hay controversia en algunas de las victorias, al menos por ahora. Eso sí, en lugar de pensar así, deberíamos pensar en lo bien que Andrea y Zak están gestionando todo".

Singapur es la próxima cita y McLaren debería ser superior al resto. Aunque Max acumule dos victorias seguidas. Por lo que se espera una nueva lucha entre los dos pilotos 'papaya'.

Y en caso de haber una nueva lucha, McLaren no dudará en intervenir. Y Fernando Alonso celebra esa puesta en escena.