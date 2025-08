Ducati analiza la superioridad de Marc Márquez sobre Bagnaia: "No tenemos una varita mágica"

Los 168 puntos que separan a Marc Márquez de Pecco Bagnaia en la general son la prueba del aplastante dominio que está ejerciendo el ilerdense sobre su compañero de equipo.

Mientras que el '93' se ha llevado 11 victorias al sprint y ocho carrera, el '63' solo pudo ganar en Austin... y porque el de Cervera se fue al suelo cuando lideraba.

En Ducati no maquillan la realidad y asumen que Bagnaia está muy lejos de su nivel sin un motivo aparente.

Así lo ha explicado su piloto probador, Michelle Pirro: "Hay años que son un poco más complicados. Márquez siempre ha sido un piloto con un talento increíble, con una capacidad para adaptarse a todas las condiciones y motos".

"Creo que eso ha desestabilizado un poco todo el sistema, y Bagnaia, que con el tiempo ha demostrado que necesita unas cuantas carreras para encontrar sensaciones, lo ha tenido más difícil", ha señalado en declaraciones a 'GPOne'.

Según Pirro, el equipo no sabe el porqué del bajón del italiano: "Claramente, cuando tu compañero es Márquez, que no deja ver ciertos problemas, es complicado saber de qué es culpa. Hemos intentado y seguimos intentando entenderlo, pero no hay un elemento concreto que justifique que Pecco no rinda como antes".

"Estamos ayudando a Pecco de todos los modos para encontrar alguna solución. Pero no tenemos una varita mágica: no hay materiales o piezas que creamos y que funcionen enseguida", ha zanjado.