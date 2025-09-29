El salvaje dato de Carlos Alcaraz con las finales que ya sólo superan Federer y Djokovic

El tenista murciano alcanza su novena final consecutiva ahora en Tokio y ya iguala el dato de Rafa Nadal... y supera a Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz está en la final de Tokio. Se medirá a Taylor Fritz. Y ha alcanzado un nuevo récord que le coloca al nivel de Rafa Nadal y cada vez más cerca de Roger Federer y de Novak Djokovic.

Además, supera a Jannik Sinner, su gran rival generacional y con el que se ha disputado los últimos Grand Slams.

El murciano ya suma nueve finales consecutivas, igualando a Rafa y superando a Jannik.

Más lejos están Federer y Djokovic. Ambos consiguieron 17 finales consecutivas.

Un dato más que demuestra que Carlitos está entre los mejores tenistas de la historia a su corta edad. A sus 22 años sigue batiendo récords... y va a por más. Mucho más.