La inflación repunta dos décimas en septiembre, hasta el 2,9%, por los carburantes y la electricidad

Imagen de archivo de una persona repostando en una gasolinera.

La inflación general ha subido dos décimas en septiembre, hasta el 2,9%, según el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC), avanzado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una subida que se explica porque los precios de los carburantes y de la electricidad bajaron menos que en el mismo mes del año pasado.

De confirmarse este dato adelantado, la inflación encadenaría cuatro meses de repuntes con la excepción de agosto, mes en el que se mantuvo estable en el 2,7%, desde el mínimo que alcanzó en mayo, cuando se situó en el 2%.

Por otra parte, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, cae una décima frente a la tasa que registró en agosto, hasta el 2,3%.

En cuanto a la tasa mensual del IPC, los precios de consumo registran en septiembre una tasa del -0,4% respecto al mes anterior, según el indicador adelantado.

En lo que respecta al Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), en el mes de septiembre la tasa de variación anual estimada aumenta tres décimas y se sitúa en el 3%. La tasa anual estimada de la inflación subyacente del IPCA se sitúa en el 2,4% y la variación mensual estimada del IPCA es del 0,1%.

