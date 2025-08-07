Viñales da la razón por la que ven a Marc Márquez invencible sobre la Ducati: "Con la Honda..."

El piloto de KTM Tech3 ha dado las claves de la gran superioridad que está teniendo el piloto de Cervera desde que pilota con la marca de Borgo Panigale.

En pleno parón de verano, Marc Márquez está siendo el claro dominador de la temporada 2025 de MotoGP. Con 120 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado, su hermanoAlex, todo el mundo lo tiene claro. Este mundial solo lo puede perder el título el propio piloto.

Maverick Viñales, piloto de Tech3 está convencido de que el camino de Márquez para convertirse en heptacampeón del mundo solo se puede salir con una lesión o una concatenación de errores por parte del '93': "Con el actual grupo de Ducati, para mí es así".

En declaraciones recogidas en 'GPOne' el de Gerona cree que las posibilidades de que aparezcan lesiones o caídas inesperadas se reduce drásticamente dada las prestaciones que ofrece la marca italiana con respecto a los japoneses: "Visto desde el exterior, ahora tiene el mejor paquete y puede correr al 90%".

"Mientras que antes tenía que ir al límite con la Honda. Con la Ducati no importa si fuerzas, si el piloto es alto o bajo, ligero o pesado, funciona y basta, y él le está metiendo su talento", ha apuntado el corredor de la KTM satélite.

A falta de diez carreras y diez sprints para el final de temporada comienza a ser inevitable pensar dónde se coronará campeón del mundo el ilerdense. Con su progresión de puntuación no se puede descartar en Misano como un escenario que además tiene su componente morboso. Igualar los mundiales de Valentino Rossi en su propia casa.