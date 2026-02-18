La conversación entre Adrian Newey y Fernando Alonso que demuestra los problemas de Aston Martin

Con muchos gestos, el piloto y el ingeniero charlaron mientras el equipo y Honda trabajaban en un problema en la unidad de potencia.

Aston Martin ha tenido un problema en el motor Honda y se ha perdido la mitad de la sesión matinal. Fernando Alonso se tuvo que bajar del monoplaza y marcharse del garaje, dejando a los ingenieros y mecánicos que trabajaran en los interiores del monoplaza verde.

Minutos después, ya con Fernando sin el mono, 'Canal + Francia' captó una conversación entre Fernando Alonso y Adrian Newey, el ingeniero responsable del desarrollo.

En esa conversación se vio a Alonso haciendo muchos gestos, seguramente explicando la inestabilidad del coche en la salida y la entrada de las curvas.

También se puede apreciar a un Newey que negaba con la cabeza y escuchaba las explicaciones del piloto asturiano.

Fernando había mejorado en dos segundos sus tiempos de la semana pasada. Colocándose a 2,7 del mejor tiempo, del Ferrari de Charles Leclerc. Pero esas mejoras se terminaron al aparecer los problemas del motor Honda.