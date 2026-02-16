"Lo que distingue a Márquez de los demás es que...": señalan por qué Marc es único "en el planeta"

Matt Birt, mítico comentarista de MotoGP, considera que "hay cosas que solo él puede hacer sobre dos ruedas".

"Eso es lo que le distingue de los demás"

En el podcast 'Motorsport Republica', Matt Birt se ha detenido a analizar la figura de Marc Márquez, vigente campeón del mundo de MotoGP.

La conocida voz de la máxima categoría ha destacado el 'temor' que infunde el piloto de Ducati en sus rivales.

"Lo que distingue a Marc de todos los demás es que, cuando hablas con los demás pilotos, nadie conoce mejor que ellos el talento que tiene. Pueden consultar sus datos, y son pilotos de alto nivel del campeonato mundial de MotoGP que han ganado carreras de MotoGP", ha explicado.

De hecho, como le pudo ocurrir a Pecco Bagnaia en 2024, tratar de copiar el estilo del '93' puede ser muy poco beneficioso.

"Miro sus datos, veo lo que hace en la pista y no puedo hacer eso. No puedo hacerlo. No puedo hacer lo que hace este tipo. Lo he intentado y he acabado en el suelo, o lo he intentado y me he salido de la pista. O lo he intentado y he perdido el control, estoy una vuelta por detrás", ha señalado.

Y esa capacidad de lograr lo que nadie puede, según Brit, es lo que diferencia a Marc Márquez del resto de pilotos.

"Hay cosas que solo él puede hacer sobre dos ruedas en el planeta Tierra y, para mí, eso es lo que le distingue de todos los demás", ha zanjado.