Ahora

"Eso es lo que le distingue de los demás"

"Lo que distingue a Márquez de los demás es que...": señalan por qué Marc es único "en el planeta"

Matt Birt, mítico comentarista de MotoGP, considera que "hay cosas que solo él puede hacer sobre dos ruedas".

Marc Márquez celebrando el MundialMarc Márquez celebrando el MundialGetty

En el podcast 'Motorsport Republica', Matt Birt se ha detenido a analizar la figura de Marc Márquez, vigente campeón del mundo de MotoGP.

La conocida voz de la máxima categoría ha destacado el 'temor' que infunde el piloto de Ducati en sus rivales.

"Lo que distingue a Marc de todos los demás es que, cuando hablas con los demás pilotos, nadie conoce mejor que ellos el talento que tiene. Pueden consultar sus datos, y son pilotos de alto nivel del campeonato mundial de MotoGP que han ganado carreras de MotoGP", ha explicado.

De hecho, como le pudo ocurrir a Pecco Bagnaia en 2024, tratar de copiar el estilo del '93' puede ser muy poco beneficioso.

"Miro sus datos, veo lo que hace en la pista y no puedo hacer eso. No puedo hacerlo. No puedo hacer lo que hace este tipo. Lo he intentado y he acabado en el suelo, o lo he intentado y me he salido de la pista. O lo he intentado y he perdido el control, estoy una vuelta por detrás", ha señalado.

Y esa capacidad de lograr lo que nadie puede, según Brit, es lo que diferencia a Marc Márquez del resto de pilotos.

"Hay cosas que solo él puede hacer sobre dos ruedas en el planeta Tierra y, para mí, eso es lo que le distingue de todos los demás", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez respalda a Díaz en la firma con los sindicatos de la nueva subida del 3,1% del salario mínimo
  2. El PP, entregado a Vox para las negociaciones en Extremadura y Aragón: votarán juntos en el Congreso para prohibir el burka
  3. Sánchez anuncia la inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año
  4. Los médicos comienzan su primera semana de huelga hasta junio por un Estatuto propio
  5. La Junta de Andalucía autoriza el regreso "paulatino" de los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz) por el temporal
  6. Obama defiende que los extraterrestres existen, aunque reconoce que "no los ha visto": "Son reales"