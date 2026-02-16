Jorge Lorenzo explica la metamorfosis de Marc Márquez: "Da miedo"

El pentacampeón del mundo considera que el ilerdense ahora "es preciso, nunca se equivoca, ha aprendido de todos y de todo".

Tras los test de Sepang de hace dos semanas, Jorge Lorenzo ha ofrecido su punto de vista sobre lo que espera que ocurra este 2026 en MotoGP en una entrevista en 'Mow Magazine'.

En primer lugar, el balear asume que hay una moto superior al resto: "Para mí, Ducati sigue siendo la moto más completa. Y a diferencia del pasado, en el que tenía cuatro o cinco puntos fuertes y otros en los que sufría mucho, han conseguido una moto sin puntos débiles. Pero va un poco mejor que las demás y es completa para todos los pilotos".

Eso sí, el pentacampeón apunta que los rivales están cada vez más cerca: "Por su parte, la Aprilia tiene un nivel muy similar, aunque la moto es diferente. La veo muy fuerte con Bezzecchi. Es la que se inclina más, toma las curvas muy rápido y tiene mucho recorrido. Luego, Honda ha dado un gran paso adelante, este año da miedo. Y nosotros, o mejor dicho, KTM, estamos cerca".

Ya en el plano del mercado de fichajes, con Pecco Bagnaia como gran protagonista con el fichaje 'oficioso' de Pedro Acosta por Ducati, Lorenzo ha tratado de ponerse en el lugar del italiano.

"Realmente no sé lo que está pasando, sé lo que estoy leyendo. ¿En su lugar? Haría lo mejor posible para mí, si es seguro que Acosta se va a la roja, tendrá que buscar Yamaha, Aprilia, KTM", ha señalado.

Por último, Jorge ha ensalzado a Marc: "Da miedo, da miedo. Después de la lesión, en un circuito como Sepang, que no es uno de sus favoritos… el primer día terminó primero. Da miedo, pero también la Ducati, porque hemos visto que Di Giannantonio también va muy rápido: la combinación es increíble".

Y es que ve un Márquez que ha sufrido una metamorfosis a raíz de su lesión en Jerez 2020: "Lo cierto es que, como dices, no es el Marc explosivo que se descolgaba… que parecía matarse por tomar una curva. Ahora es preciso, nunca se equivoca, ha aprendido de todos y de todo. Es un piloto muy completo".