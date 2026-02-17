Cuándo son los test de pretemporada de MotoGP en Tailandia: horarios y dónde ver en TV

Este sábado 21 y domingo 22 de febrero, los 22 pilotos de la parrilla realizarán las últimas pruebas antes del GP de Tailandia en el Circuito Internacional de Chang.

El próximo 1 de marzo dará comienzo la temporada 2026 de MotoGP. Antes de que los 22 pilotos de la parrilla crucen la línea de salida en el GP de Tailandia, deberán pasar por una última prueba en los test de pretemporada.

Este fin de semana, el Circuito Internacional de Chang albergará las sesiones de prueba en las que los pilotos y sus respectivos equipos darán los últimos coletazos antes del inicio de campeonato.

El sábado 21 y domingo 22 de febrero, pilotos como Marc Márquez, Pecco Bagnaia o Pedro Acosta correrán desde las 04:00 hasta las 12:00 horas (horario español) con una pausa de 07:00 a 07:20 horas para terminar de rodar con sus nuevas motos.

Además, durante este fin de semana, los equipos podrán detectar cualquier inconveniente que tengan las motos y resolverlos antes de la primera carrera del año.

Horario y dónde ver

Los test de pretemporada de MotoGP en Tailandia comenzarán a las 04:00 hora española hasta la pausa de las 07:00 horas. Una vez concluida dicha pausa, las pruebas continuarán hasta las 12:00 horas, concluyendo el día de pruebas.

Para poder seguir en directo los test en España, 'DAZN' emitirá en directo las pruebas cada día en Tailandia. Toda la información y actualidad sobre los test y los pilotos españoles se podrá seguir a través de la web de laSexta.