Las predicciones de Marc, Álex y Bezzecchi para 2026 con vacile incluido de Márquez a su jefe

Los tres pilotos han compartido en un vídeo oficial de la competición sus apuestas para los mejores pilotos del 2026 dejando varios momentos divertidos e interesantes reflexiones.

Una de las últimas entrevistas de MotoGP a algunos de los pilotos favoritos ha dejado varios momentos cómicos. En el vídeo, Marc Márquez, Álex Márquez y Marco Bezzecchi han sido preguntados sobre el 'top' 5 que creen que culminará la temporada 2026.

El reportero, al ver las predicciones animaba a los hermanos a especificar en que puesto se ponían cada uno, después de que ambos escribieran solo el apellido "Márquez" en el primer y segundo puesto. "Eso lo decides tú", respondía entre risas el piloto italiano, en respuesta al periodista.

A esto, el heptacampeón mundial contestaba: "Para mí los dos están bien, pero para (Davide) Tardozzi no". Entre risas, hacía referencia así al jefe de Ducati que seguro, preferiría ver a Marc por delante de su hermano. Luego, el de Borgo Panigale revelaba su 'top': "Márquez, Márquez, italiano, italiano, Acosta". Dejando en incógnita las identidades del tercer y cuarto puesto, aunque con su compañero Pecco Bagnaia y Bezzecchi como claros candidatos.

El de Gresini, optó por repetir la clasificación del año pasado pero con un pequeño cambio, Pecco Bagnaia por delante de Pedro Acosta. En cambio, Bezzecchi sorprendía dejándose a sí mismo fuera de los cinco puestos. Al ser preguntado respondía: "Perfil bajo". Lo que desataba la risa de los tres en una temporada que promete emoción desde la primera carrera que tendrá lugar este fin de semana.