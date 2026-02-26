"No fue una broma": Marc Márquez detalla cómo está tras su lesión

El vigente campeón del mundo asegura que los médicos ya le "pintaron" cómo sería la recuperación de su hombro derecho, y ve "un margen de mejora" para tenerlo al cien por cien.

Marc Márquez es el rival a batir. El vigente campeón viene de completar una temporada increíble en la que no tuvo competencia alguna durante el campeonato, ganando la mayoría de las carreras y con 15 podios en 2025.

Sin embargo, pese a salir vencedor de la categoría reina antes del último 'Grand Prix' del calendario, su lesión en el GP de Indonesia ha supuesto un varapalo para el ilerdense. Con el hombro derecho en mal estado, su rendimiento en 2026 ha sido una duda persistente en los garajes.

Por el momento, parece que Marc está recuperado de la lesión y espera repetir título. Antes de posar junto al resto de pilotos en la foto grupal en el Circuito Internacional de Chang, el piloto español ha pasado por los micrófonos de 'DAZN'.

"No sé cuál será al cien por cien, entonces estamos mejorando. Siento que hay margen de mejora. Evidentemente, la lesión en Indonesia no fue una broma, fue una lesión que parecía al principio que bueno, estaría en Valencia o no", confiesa Marc ante la pregunta sobre si está recuperado de su hombro.

Durante la temporada baja, el de Ducati ha estado enfocado en su completa recuperación y todo apunta a que su arduo trabajo ha tenido su efecto. "Ya me lo pintaron tal y como ha sido", añade Márquez, asegurando que los médicos previeron cómo sería la recuperación.

"Un invierno duro, pero ahora aún estamos buscando el cien por cien después de esta nueva lesión y esperamos que sea como en 2025", concluye el eneacampeón, con ansias de repetir campeonato y alzarse con su décimo título mundial.