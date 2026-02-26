PP y Vox suspenden la reunión de hoy para negociar Extremadura después de que se filtrara

Los detalles La negociación de PP y Vox sobre el futuro de Extremadura bajo la dirección de Génova y Bambú no termina de arrancar. Según ha podido saber laSexta, la cita de este jueves se ha suspendido después de que se filtrara.

El encuentro previsto entre PP y Vox para negociar un posible gobierno de María Guardiola en Extremadura ha sido suspendido tras filtrarse a los medios. Las negociaciones, mediadas por las direcciones nacionales, no logran avanzar y la reunión podría celebrarse el viernes. María Guardiola busca formar gobierno en Extremadura, aceptando incluso ideas de Vox, lo que llevó al PP nacional a crear un documento marco para guiar las relaciones con la ultraderecha. La publicación de este documento generó polémica, con Santiago Abascal criticando al PP por tratar a Vox de manera ofensiva. Alberto Núñez Feijóo aclaró que el documento es para el PP, no para Vox, buscando ordenar posibles acuerdos para dar estabilidad a los gobiernos populares.

PP y Vox suspenden la reunión prevista para este jueves para negociar un posible gobierno de María Guardiola en Extremadura. Según ha podido saber laSexta de fuentes de la dirección de Vox, esta decisión se ha tomado después de que la cita se haya filtrado a los medios.

Así, las negociaciones con la mediación de las direcciones nacionales tampoco terminan de arrancar. Queda en el aire ahora si la cita se producirá finalmente mañana, viernes.

El encuentro se encuadra en el intento de María Guardiola de formar un gobierno en Extremadura tras sus malabarismos con Vox, asumiendo incluso su idea de feminismo. Estos giros hicieron que el PP nacional tomase las riendas con un documento marco que sentaba las bases a sus líderes regionales para relacionarse con la ultraderecha.

Mérida es el lugar elegido para la reunión junto a Guardiola estará -en caso de celebrarse- el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado.

PP-Vox: enemigos íntimos

La paz que parecía haber llegado en la relación PP-Vox tras la llamada de Feijóo a Abascal el pasado domingo duró un escaso día. La publicación de ese 'manual de instrucciones' que funciona a también a modo de 'biblia' por parte del PP nacional desató una polémica entre ambas formaciones y provocó malestar en el líder de Vox, un Santiago Abascal que reconoció estar "molesto" con ese documento marco. "Es como si tratasen con salvajes", lamentaba en 'Espejo Público', acusando al PP de "pretender domar a Vox".

"Si estuvieran negociando con Junts o con el PSOE, lo entendería, pero con Vox, no, porque siempre ha defendido la legalidad y la Constitución", lamentaba Abascal, que también lo ve "un error y una ofensa" para María Guardiola y Jorge Azcón.

No obstante, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aclaró que ese documento marco no es para Vox, sino que funciona a modo de "apoyo" a los líderes territoriales del partido. "Ese documento es para ordenar el posible acuerdo marco para dar estabilidad a los gobiernos del Partido Popular. Es un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox. Yo creo que ha habido un problema de interpretación, insisto. No es un documento que dirigimos a Vox", recalcó este martes en el Congreso de los Diputados.

"Lo que no se puede es decir una cosa y su contraria: no se puede criticar al PP porque parece ser que tiene varias posturas, y después también criticar al PP porque se homogeneizan las posturas", criticó Feijóo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.