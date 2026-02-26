Un terremoto de magnitud 4,1 sacude el mar entre Tenerife y Gran Canaria, pero "no tiene nada que ver" con los enjambres sísmicos del Teide

Los detalles El sismo ha sido sentido en Arico, La Laguna, Santa Cruz, Arafo, Los Realejos, Güímar, La Matanza, Candelaria, La Orotava, La Esperanza, El Rosario, Tacoronte, Arona, Granadilla y Santa Úrsula, en Tenerife; y en Gáldar, Agaete, La Aldea, Vega de San Mateo y Valsequillo, en Gran Canaria.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró durante la mañana de este jueves un terremoto entre Tenerife y Gran Canaria de magnitud 4,1, que ha sido sentido por la población. El sismo se produjo a 10 kilómetros de profundidad, según muestran los sensores del IGN, y fue sentido a las 12:26 en diferentes municipios de ambas islas con una intensidad máxima de III-IV.

La zona del seísmo es conocida como "Volcán de Enmedio", a medio camino entre las islas capitalinas, donde es frecuente que se produzcan eventos de este tipo. De hecho, en esa misma zona se registró el terremoto de mayor magnitud de los últimos años en Canarias, uno de 4,2 en 2019; en 2022 y 2023 se registraron sendos seísmos de magnitud 3,7, y en 2024, uno de 3,6.

De momento, el IGN ha recibido el reporte de que este último terremoto ha sido sentido en Arico, La Laguna, Santa Cruz, Arafo, Los Realejos, Güímar, La Matanza, Candelaria, La Orotava, La Esperanza, El Rosario, Tacoronte, Arona, Granadilla y Santa Úrsula, en Tenerife; y en Gáldar, Agaete, La Aldea, Vega de San Mateo y Valsequillo, en Gran Canaria. Según detalla 'EFE', los servicios de Emergencias han recibido múltiples llamadas al respecto, pero, por el momento, no se han registrado incidencias.

Rubén López, vulcanólogo del IGN, ha señalado en RTVE que "es una zona de gran sismicidad que no tiene nada que ver con la actividad de los enjambres que hemos estado viendo estos días y que ha preocupado a la población sin haberse sentido". Porque, según ha recordado, "toda esa actividad" de la que se ha hablado en los medios en los últimos días no ha sido sentida por la población.

Así, el terremoto sentido este jueves es "un proceso completamente diferente, un proceso tectónico", mientras que el otro es un proceso de sismo volcánico, ha destacado. "Este pues ha tenido un 4,1, en 2019 hubo uno de 4,2, algo superior, pero que en esta ocasión ha sido sentido en casi toda la isla de Tenerife y en Gran Canaria", ha apuntado.

Semanas de actividad sísmica

Este terremoto llega después de que el pasado 13 de febrero la Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias registrase un nuevo enjambre de eventos híbridos en Tenerife, compuesto por varios centenares de señales de muy baja amplitud. Fue el séptimo enjambre de estas características detectado en la isla desde el 2 de octubre de 2016.

Desde el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) sostuvieron que la "hipótesis más probable" es que estos 'enjambres' estén relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la isla. Este proceso se ha observado de manera recurrente desde 2016 y cuenta con el respaldo de datos geoquímicos y geofísicos independientes, entre ellos, el aumento de la emisión difusa de CO2 en el cráter del Teide y una ligera deformación del terreno detectada en el sector noreste del pico del Teide, remarca en una nota publicada en redes sociales.

Ahora bien, este episodio, "no conlleva cambios en la probabilidad de una erupción en Tenerife a corto y medio plazo", aunque "el mayor ruido volcánico" que se registra en Tenerife desde finales de 2016 "no tiene evidencias de estar remitiendo".

