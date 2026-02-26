Ahora

'El Cafelito'

¿Fue Paco Buyo mejor portero que Courtois, Casillas, Ter Stegen o Víctor Valdés? Sus respuestas en 'El Cafelito'

La leyenda del Real Madrid cree que sí fue mejor portero que Casillas o Ter Stegen, pero no cree que llegue al nivel de Thibaut Courtois.

cafelito

Paco Buyo ha acudido a 'El Cafelito' y se ha sometido al test de Josep Pedrerol: ¿Fue mejor portero que algunos de los nombres más conocidos de toda la historia? Sus respuestas son muy interesantes.

El exportero se considera mejor que Lunin, que Oblak, Ter Stegen, Unai Simón, Joan García, Zubizarreta, Cañizares y Casillas.

Cree que está empatado con Dibu Martínez, Arconada y Neuer.

Hay tres nombres que apunta que fueron mejores que él: Victor Valdés, Buffon y Thibaut Courtois. Sobre el actual portero del Real Madrid, dice que fue "mucho mejor" que él.

