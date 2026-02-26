Ojo al ingenio de un tenista para anotar el que puede ser el punto del año

El tenista bosnio Nerman Fatic efectuó una dejada impresionante entre las piernas que su rival fue incapaz de devolver durante la primera ronda del ATP Challenger de Lugano (Suiza).

El circuito ATP está lleno de miles de tenistas que buscan hacerse un hueco para llegar a lo más alto. Pese a los múltiples intentos por lograrlo, muchos se quedan en el intento debido a la multitud de candidatos.

Sin embargo, otra forma de destacar entre el resto es mediante los premios o distinciones que se dan a final del calendario anual de la organización. Este es el caso del punto del año, una 'condecoración' o premio que se otorga al tenista cuya jugada ha sido elegida como la mejor anotación.

Pese a estar todavía en el mes de febrero, y con el circuito apenas arrancado, ya ha salido el primer aspirante para ganar el premio. En concreto, se trata del tenista bosnio Nerman Fatic.

Aunque perdió su partido contra el español Alejandro Moro Cañas (6-2, 3-6, 6-7) en el Challenger de Lugano (Suiza), su actuación ha sido suficiente para llevarse el reconocimiento del torneo.

En una jugada del segundo set, Fatic, tras varios intercambios de golpes al límite con Cañas, acabó el punto con una dejada impresionante entre las piernas que su rival fue incapaz de devolver.