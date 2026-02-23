Bagnaia ya tiene nuevo equipo ante la llegada de Pedro Acosta a Ducati

Según informa el medio 'Sky Sports', Pecco Bagnaia ha firmado un contrato de cuatro años con el equipo Aprilia.

Los movimientos en el mercado de MotoGP se suceden. Ninguno de ellos son oficiales, pero todo apunta que en pocas semanas comenzarán los anuncios. Ahora se habla sobre el futuro de Pecco Bagnaia, que abandonaría Ducati a finales de la presente temporada, justo antes de que entre en vigor el nuevo reglamento de MotoGP.

Según ha contado el medio 'Sky Sports', el piloto italiano ha firmado un contrato de cuatro temporadas con el equipo Aprilia, convirtiéndose en compañero de su compatriota Marco Bezzecchi.

En Ducati seguirá Marc Márquez, cuya renovación está a punto de anunciarse. Y su compañero será el joven Pedro Acosta, que abandonará KTM.

Será un auténtico 'Dream Team' el que forme el equipo de Bolonia: el gran campeón Marc Márquez, uno de los más laureados de toda la historia; y un joven Pedro Acosta que está llamado a convertirse en campeón del mundo.

La llegada de Pecco a Aprilia también cambiará los planes de Jorge Martín. Dejará la marca italiana, seguro. Y su nueva aventura podría estar en el equipo japonés de Yamaha.

A la espera de los anuncios, los rumores se siguen sucediendo. Y podría haber más movimientos en la parrilla. Por ejemplo el de Alex Márquez a KTM.