Adiós a la primera línea política

Antonio Maestre: "El legado de Yolanda Díaz será el de una gran ministra de Trabajo que no supo liderar el espacio de la izquierda que impulsó"

El periodista y analista de Al Rojo Vivo sostiene que el legado de Yolanda Díaz que perdurará es la defensa de los derechos de la clase trabajadora y recuerda las fuertes resistencias internas que tuvo que afrontar para sacar adelante esas medidas.

MAESTRE

Tras el anuncio de Yolanda Díaz de dejar de liderar el proyecto de Sumar y apartarse de la primera línea política, el periodista y analista de Al Rojo Vivo, Antonio Maestre, ha valorado así su trayectoria: "El legado de Yolanda Díaz es el de una magnífica ministra de Trabajo que no supo liderar el espacio de la izquierda que ella misma contribuyó a organizar".

Maestre subraya que, con el paso del tiempo, lo que permanecerá será su firme defensa de los derechos de la clase trabajadora. "Poco a poco se irán conociendo las enormes dificultades que tuvo para sacar adelante muchas de esas medidas, a menudo por la oposición de quienes hoy pretenden dar lecciones desde la propia izquierda", añade.

En ese sentido, recuerda los días previos a la aprobación de la reforma laboral: "Conviene no olvidar lo que ocurrió entonces. La reforma salió adelante y hoy muchos la presentan como un éxito incuestionable, pero en su momento se intentó boicotear y tumbar desde dentro del propio espacio de la izquierda".

