La apuesta del jefe de Gresini para el mundial de 2026: "¿Luchar contra Marc Márquez? Esperemos..."

Michele Masini, director deportivo de Gresini, ve a Marc el gran favorito para el título de la temporada que viene: "Es el candidato número uno".

Marc Márquez ha arrasado en su llegada a Ducati. Ha sido campeón a falta de varias carreras con una moto con la que Pecco Bagnaia ha sufrido muchísimo. Y de cara a 2026 sigue siendo el gran favorito. Es lo que ha apuntado alguien que le conoce muy bien: Michele Masini, director deportivo de Gresini.

En una entrevista a 'AS', Masini habla de Marc como el gran favorito: "Para empezar, será el candidato número uno para volver a ganar el año que viene, porque en 2027 se abrirá otro capítulo que será diferente en cuanto a motos y neumáticos... Obviamente, el objetivo de Marc es continuar su carrera, creo, imagino, que para seguir ganando".

"Yo creo que ese es su objetivo pero, sobre todo, quiere seguir ganando mientras se siga divirtiendo al montar en moto. No quiero comparar a Marc con otros pilotos pero habiendo trabajado con él, le deseo lo mejor, por supuesto", dice uno de los jefes de Gresini, el equipo con el que Alex Márquez ha logrado el subcampeonato.

También tiene otro deseo para el 2026. Y es nada más y nada menos poder competir contra Marc en la lucha por el título. Palabras mayores... pero no es descartable teniendo en cuenta que Alex llevará la moto de última generación de Ducati.

"Yo apoyo a Gresini y espero que seamos nosotros quienes luchemos con él", concluye Masini.