'The Race': Fernando Alonso esperará a un Aston Martin competitivo antes de retirarse

El periodista Jon Noble cuenta que Fernando cree que el coche sí será competitivo entre esta temporada y la próxima. Y por eso no quiere irse.

Hay una frase que dijo Fernando Alonso hace unos meses y que ahora cobra mucha importancia. No se retiraría de la Fórmula 1 si en 2026 el Aston Martin no era capaz de luchar por cosas importantes. Y al menos en el inicio de año, el coche verde estará en la parte trasera de la parrilla.

Por eso, el medio especializado 'The Race' apunta a que Fernando renovará un año más, hasta 2027, con la escudería Aston Martin.

Lo cuenta el periodista Jon Noble a poco más de dos semanas de que arranque el mundial en Australia: "Creo que la ruta más probable para Fernando Alonso es que se plantee seguir en la F1".

"Lo que Alonso no quiere hacer es irse pensando que esto no funciona y luego que alguien entre y se lleve toda la gloria", explica.

Porque el proyecto de Aston Martin es a largo plazo. Tienen las mejores instalaciones y al ingeniero Adrian Newey. Pero de momento ha fallado el motor Honda, que ni es fiable ni tiene potencia. Por lo que las victorias no llegarán a corto plazo.

Aston Martin estará en el fondo de la parrilla en el inicio. Junto a Cadillac. Muy lejos quedan los cuatro equipos favoritos: Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren. Y estrechar esta diferencia no será cosa de unas pocas semanas. Por lo que Fernando podría ampliar su acuerdo para competir también en el año 2027.