El piloto de MotoGP que advierte a Márquez: "Aprilia está al nivel de Ducati y Honda..."

Álex Rins, piloto de Yamaha, ha analizado la temporada y comentado la situación actual de las motos de la parrilla. El catalán avisa a Marc: Aprilia podría competir de tú a tú con Ducati en 2026.

Ha sido un año complicado para Alex Rins. El piloto oficial de Yamaha ha arrastrado varios problemas de lesiones y ha terminado el año decimonoveno, una cifra bastante pobre en comparación al noveno puesto de su compañero, Fabio Quartararo. El catalán, ha hecho un repaso de la temporada y ha analizado la mejora de las motos de diferentes equipos.

"Aprilia mejora mucho, está al nivel de la Ducati, y Honda realmente está mejorando mucho... Marini y Mir, están logrando grandes resultados.Parece que nosotros ahora mismo estamos un poco retrasados, pero nada está escrito en el futuro", declaraba Rins para 'Crash.net' acerca del desarrollo de las escuderías este año.

Algo que se ha podido comprobar esta temporada de MotoGP, a pesar del claro dominio de Marc Márquez y Ducati, cuando este ha estado lesionado, ha sido Marco Bezzecchi quien ha liderado, junto a Álex Márquez, llegando a lograr tres victorias. Todo hace pensar a que el italiano, junto con su Aprilia, podrá competir por el título.

En cambio, la situación en Yamaha es bastante más complicada, a pesar del podio de Quartararo en el Gran Premio de Gran Bretaña. "Mejoraron un poco la moto esta temporada, pero estaban más centrados en el proyecto V4", declaraba Rins, confirmando que desde la fábrica dedicaban más atención al motor que llevarán las Yamaha en 2026, un gran cambio para el equipo.

"Es útil tener cuatro pilotos diferentes, y cuatro estilos de conducción diferentes, que se quejan más o menos de lo mismo, para que podamos darles una mano para que trabajen de una manera específica", afirmaba el piloto barcelonés, que resaltaba de nuevo el trabajo que se está realizando en el equipo japonés con el motor: "El tiempo vuela ysiempre hay que estar mejorando las motos".