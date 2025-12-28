El gran gesto de Alonso con la 'joya' del automovilismo español: "Se sentó a mi lado..."

Mari Boya, piloto que debutará en F2 con Aston Martin en 2026, ha confesado los valiosos consejos que le ha dado Fernando para rendir en el paso previo a la élite del automovilismo.

Fernando Alonso es el presente de la Fórmula 1 en España. Sin embargo, hay varios pilotos que pretender coger el testigo del bicampeón del mundo cuando este anuncie su retirada del 'Gran Circo'. Un tarea verdaderamente exigente a la par que emocionante.

Mari Boya podría ser uno de los 'sucesores' del que ha sido el gran pionero de la Fórmula 1 en España. Boya debutará en Fórmula 2 en 2026 junto a Aston Martin y ya ha revelado los consejos que le ha dado Alonso en un paso tan importante para su carrera.

El asturiano tiene una experiencia increíble que no le importa compartir con los que tienen muchos años por delante en un deporte tan exigente. Boya tuvo la oportunidad de acudir con Aston Martin al Gran Premio de México.

Allí, Fernando tuvo un momento con el joven piloto para darle algún consejo: "Estoy muy agradecido por cómo me trató el equipo, incluyendo a Lance y Fernando, quienes fueron amables y me dieron muchos consejos".

"Un momento que recuerdo bien fue con Fernando. Estuve en unas sesiones informativas posteriores a la sesión y él se sentó a mi lado para explicarme cualquier cosa que no entendiera y responder a mis preguntas. Me ayudó mucho. Siento que crecí mucho como piloto desde ese fin de semana", ha confesado Boya en unas declaraciones para Aston Martin.

Tanto Mari como Fernando afrontan una temporada crucial en sus respectivas carreras. El joven corredor pretende demostrar su valía y dar argumentos para poder llegar a ocupar un asiento en la Fórmula 1 el día de mañana. Alonso, por su parte, puede estar ante la última oportunidad para ganar un Mundial y despedirse del 'Gran Circo' tras más de dos décadas.