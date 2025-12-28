Cerca de Nadal, Djokovic y Federer: el registro que vuelve a ensalzar a Alcaraz con los mejores de la historia

El murciano acaba de unirse recientemente al top diez de tenistas que más semanas consecutivas acumulan en el top tres del ranking ATP. A sus 22 años, Carlitos estaría cerca de superar al a Rafa, aunque Roger y Novak siguen quedando algo lejos.

Tras un gran 2025 en el que Carlos Alcaraz ha conquistado ocho títulos, entre ellos dos 'Grand Slams' (Abierto de EEUU y Roland Garros), el murciano se sitúa como número uno en el ranking global masculino ATP.

Concretamente, acumula 172 semanas sin salir del top tres, desde 2022, lo que le sitúa en un prestigioso grupo de tan solo diez tenistas en toda la historia que han logrado igualar o superar esa cifra.

Uno de ellos, cómo no, es Rafa Nadal, que ocupa el puesto número siete del selecto grupo, con 243 semanas consecutivas en el 'top3'. La lista la encabeza Ivan Lendl, que no salió del top tres en 465 semanas, entre 1982 y 1991. Le siguen Roger Federer y Novak Djokovic, con 432 y 399 semanas respectivamente.

El murciano es el último jugador en entrar en este histórico top diez y, aunque aún tardaría un tiempo, Alcaraz podría superar a Nadal en poco más de un año. Algo que parece muy probable teniendo en cuenta el nivel mostrado por el joven español los últimos meses y la ausencia de otras figuras más allá de Jannik Sinner, capaces de plantarle cara.

Sin duda, las expectativas con Carlos Alcaraz de cara a 2026 son máximas. Aunuqe, la marcha de Juan Carlos Ferrero tras siete años como su entrenador generan algunas incógnitas sobre cómo afectara al juego de Carlitos. En cualquier caso, si el de El Palmar mantiene el nivel, seguirá escalando puestos en un ránking que ya le sitúa como un mito del tenis.