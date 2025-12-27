"No fue bueno"
Un icono de MotoGP recuerda la patada de Rossi a Márquez: "Manchó la reputación de Marc"
Andrea Iaonne ha comentado la trifulca que se vivió en la categoría reina del motociclismo tras ese histórico accidente entre ambos pilotos en 2015. El italiano siempre se ha posicionado del lado de su compatriota pero esta vez va más allá.
La mítica rivalidad entre Marc Márquez y Valentino Rossi aún no ha terminado. Al menos para Andrea Iaonne, que ha dado su opinión recientemente acerca del famoso accidente sucedido en Malasia en 2015. En su día, el italiano se posicionó del lado de su compatriota y esto no ha cambiado.
"Lo que pasó manchó su reputación (la de Marc) y no fue bueno para el deporte. Marc tenía esa costumbre:se acercaba a ti y te dejaba KO", comentaba Iaonne para 'GPONE'. El expiloto, confirmaba así que Márquez no es de su agrado y que cree que se equivocó hace ya más de una década. Sin embargo, terminó alabando al catalán y reconociendo que es un gran piloto.
"Es un gran campeón. Se lesionó e hizo todo lo posible por volver", declaraba Iaonne. A pesar de la adversidad con el piloto español, es sincero al valorar el trabajo de superación realizado por Márquez en los últimos años para poder volver a competir al máximo nivel. Aunque todo esto no basta para que el italiano lo considere como su ídolo.
Al compararlo con otros pilotos, Andrea Iaonne lo tiene muy claro y aunque "no pone en duda su talento o velocidad", tiene otras preferencias: "No es mi favorito, porque prefiero a Kevin Schwantz. Marc no da la misma impresión que Schwantz o Marco Lucchinelli: pilotos dotados de magia, actitud y carisma, no solo de habilidades técnicas.También pienso en Valentino Rossi. Marc no da la misma sensación", sentenciaba tajantemente el ex de Pramac Racing.