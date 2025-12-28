Ahora

Confirma el alcalde

Buscan a dos personas desaparecidas por el temporal en Alhaurín el Grande, Málaga

Los detalles El alcalde del municipio apunta a que podrían haber sido arrastradas por la riada cuando salieron de un negocio.

Consecuencias del temporal en Málaga
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Guardia Civil busca a dos personas que desaparecieron este sábado por el temporal en Alhaurín el Grande.

Ha sido el alcalde del municipio, Anthony Bermúdez, quien ha confirmado que hay dos desaparecidos, quienes podrían haber sido arrastrados por la riada a las 21:00 de este sábado, cuando estarían saliendo de un negocio.

Precisamente, la desaparición se produjo en el momento en el que más fuerte estaba azotando el temporal en los municipios malagueños.

En estos momentos, la Guardia Civil tiene activado un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a estas dos personas.

*Ampliando información.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un plan de paz "listo al 90%" y el Donbás como factor clave: Zelenski y Trump se ven las caras en Florida para tratar de sellar el fin de la guerra
  2. Ni los mensajes ni las mentiras de Mazón hacen recular a Mompó: acusa al Gobierno de "abandono institucional ante la DANA"
  3. "Rogamos que continúen sus esfuerzos en la búsqueda": los familiares de los desaparecidos en Indonesia no pierden la esperanza
  4. El PSOE expedienta a un concejal de Martos (Jaén) por un vídeo en el que aparece "entonando cánticos machistas y sexistas"
  5. Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años
  6. El temporal en Málaga provoca inundaciones y grandes crecidas de los ríos: la AEMET mantiene el aviso naranja