Buscan a dos personas desaparecidas por el temporal en Alhaurín el Grande, Málaga

La Guardia Civil está buscando a dos personas desaparecidas debido al temporal en Alhaurín el Grande. El alcalde del municipio, Anthony Bermúdez, confirmó que los desaparecidos podrían haber sido arrastrados por una riada alrededor de las 21:00 horas del sábado, cuando salían de un negocio. La desaparición ocurrió en el momento más intenso del temporal que afectó a los municipios de Málaga. Actualmente, se ha activado un dispositivo de búsqueda para localizar a estas dos personas. La situación está en desarrollo y se espera más información al respecto.

