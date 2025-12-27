Un agente de MotoGP revela una posible nueva amenaza para Márquez: "Es Stoner 2.0"

Alberto Vergani ha comentado el nuevo fichaje de Pramac Racing, Toprak Razgatlioglu. El italiano ve al tricampeón de 'Superbikes' como uno de los pilotos más talentosos de la competición y con posibilidades de convertirse en una de las estrellas de la parrilla.

La temporada 2026 de MotoGP se presenta más emocionante que nunca. El regreso de Marc Márquez de su lesión o el desempeño de muchos pilotos que cumplen su último año de contrato de cara a un mercado que seguro será interesantísimo en 2027 son algunos de los alicientes más destacables. Sin embargo, una de las novedades más desapercibidas para este año es la llegada de Toprak Razgatlioglu a Pramac Racing.

El turco es tricampeón de Superbikes y destaca no solo por su habilidad sobre la moto sino por el carisma que desprende. El nuevo compañero de Jack Miller se ha ganado a los aficionados y son muchos los que piensan que podría llegar a convertirse en una de las estrellas de la parrilla. Una de las comparaciones más destacadas es la que ha comentado Alberto Vergani, conocido agente de MotoGP al equipararlo con Casey Stoner en una entrevista concedida a 'GPONE'.

"Stoner me dijo una vez: cuando tengas una moto, piensa sólo en esa y en cómo llevarla lo mejor posible, porque en el momento en que mires a otra, pierdes energía y ya has perdido. Ahí es donde entra Toprak, que en Valencia me dijo: 'Este año (en WSBK 2025, tuve problemas) por culpa del chasis'.En el momento en que dejé de quejarme y me centré en pilotar, y en lo que podía hacer con la BMW, solucioné mis problemas. Me recordó a Casey: para mí, Razgatlıoglu es un 'Stoner 2.0'".

Vergani es optimista con el nuevo fichaje de Pramac y lo ve incluso como un candidato al título: "Para los demás, Toprak Razgatlioglu podría ser un quebradero de cabeza en Yamaha. Es un campeón, un talento loco, y los resultados hablan por él mismo: ha ganado tres mundiales de Superbikes con dos fabricantes diferentes (Yamaha y BMW).Tuve la oportunidad de hablar con él en Valenciay fue una locura".

Aunque el italiano, afirma que su adaptación no será fácil: "Es consciente de lo que le espera, de las dificultades que encontrará y de cómo manejarlas, teniendo en cuenta su capacidad de pilotaje. Como también dice Marco Melandri, Toprak tiene un talento monstruoso, que le ha dado la madre naturaleza".

Falta por descubrir si el talento del turco será suficiente para poder competir de tú a tú con los Márquez y compañía. De momento, Marc podría estar ante un futuro rival por títulos.