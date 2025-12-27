El PSOE expedienta a un concejal de Martos (Jaén) por un vídeo en el que aparece "entonando cánticos machistas y sexistas"

Los detalles El PSOE de Jaén ha emitido un comunicado en el que "condena rotundamente este tipo de comportamientos". "Por eso, actúa en consecuencia para depurar las responsabilidades que sean oportunas", subraya.

El PSOE de Jaén ha iniciado un expediente disciplinario contra Manuel Cortés, concejal en Martos, por un vídeo en el que se le ve entonando cánticos machistas y sexistas. Según el comunicado del partido, se actúa bajo el artículo 83 de los Estatutos Federales y se solicita la suspensión cautelar de su militancia conforme al artículo 90. Además, se le insta a entregar su acta de concejal. El PSOE condena firmemente este comportamiento, considerándolo inadmisible y contrario a sus valores de feminismo e igualdad, y busca depurar responsabilidades.

El PSOE de Jaén ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario a su concejal en Martos Manuel Cortés por la publicación de un vídeo donde aparece "entonando cánticos machistas y sexistas".

A través de un comunicado, el PSOE jiennense ha señalado que actúa "al amparo del artículo 83 de los Estatutos Federales" del partido y, al mismo tiempo, solicita que se aplique la suspensión cautelar de militancia del edil en base al artículo 90.

Además, el PSOE insta a Manuel Cortés a poner su acta de concejal en el Ayuntamiento de Martos a disposición del partido.

Así, los socialistas expresan que condenan "rotundamente este tipo de comportamientos, vengan de donde vengan". "Y, por eso, actúa en consecuencia para depurar las responsabilidades que sean oportunas", manifiestan en el comunicado.

Para el PSOE de Jaén, las actitudes de Cortés son "inadmisibles y repugnantes" y no las van a "consentir en esta organización, porque son totalmente contrarias a los valores y principios del feminismo y la igualdad" que les inspiran, concluye la nota informativa.

