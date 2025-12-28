El temporal en Málaga provoca inundaciones y grandes crecidas de los ríos: la AEMET mantiene el aviso naranja

Bomberos de Marbella trabajan en la caída de un árbol, tras el temporal que está afectando este sábado a varias localidades malagueñas.

Los detalles Una de las localidades más afectadas ha sido Cártama, como suele ocurrir cuando hay lluvias torrenciales en el valle del Guadalhorce, con calles inundadas en las zonas de Doña Ana y Estación de Cártama, barriadas que incluso han llegado a quedar incomunicadas.

El temporal de lluvia y viento en Málaga, con aviso rojo de la AEMET, ha causado inundaciones y crecidas de ríos, especialmente en Cártama, donde el Guadalhorce superó los 5,5 metros. Las zonas de Doña Ana y Estación de Cártama quedaron incomunicadas. En Málaga capital, las autoridades reforzaron la vigilancia en Campanillas, Churriana y Carretera de Cádiz. Protección Civil aconsejó a los vecinos de Santa Amalia subir a pisos superiores. Las lluvias desviaron vuelos y afectaron a municipios como Marbella y Monda. La Axarquía sigue en aviso naranja por lluvias intensas hasta las 14.59 horas del domingo.

El temporal de lluvia y viento que azota la provincia de Málaga, que supuso el aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hasta las 4.00 horas de esta madrugada, ha provocado inundaciones en algunos municipios de las zonas más afectadas y grandes crecidas de ríos, como es el caso del Guadalhorce, que ha superado los 5,5 metros.

Una de las localidades más afectadas ha sido Cártama, como suele ocurrir cuando hay lluvias torrenciales en el valle del Guadalhorce, con calles inundadas en las zonas de Doña Ana y Estación de Cártama, barriadas que incluso han llegado a quedar incomunicadas. El río Guadalhorce a su paso por este municipio ha registrado una importante crecida en pocas horas, superando los 5,5 metros, e incluso se había salido de su cauce en algún punto sobre las 23.00 horas. El alcalde del municipio, Jorge Gallardo, ordenó avisar entonces a los vecinos de las zonas que podrían verse afectadas, para que estuvieran atentos ante las inundaciones que se estaban produciendo.

En Málaga capiptal, numerosas dotaciones de Policía Local, Bomberos y Protección Civil han actuado por la noche, reforzando la vigilancia en las zonas de Campanillas, Churriana y Carretera de Cádiz. Además, se enviaron efectivos a las inmediaciones del río Guadalhorce, ante su rápida crecida, para alertar a la población del entorno.

Protección Civil ha recomendado por la megafonía de sus vehículos a los vecinos de Santa Amalia (Campanillas) que subieran a los pisos superiores de sus viviendas por precaución. Algunos de estos vecinos han desalojado las casas y se han desplazado a hogares de familiares. Además, el Ayuntamiento ha habilitado alojamiento en la asociación de vecinos El Romeral, en Alhaurín de la Torre, la zona segura más cercana.

Las lluvias también han obligado a desviar a aeropuertos cercanos numerosos vuelos que tenían previsto llegar al aeródromo malagueño. La tormenta, incluso con granizo en muchas zonas, ha afectado a otros municipios como Monda, Coín, Alhaurín el Grande o el litoral de la Costa del Sol Occidental, principalmente Marbella.

El temporal sigue manteniendo a la provincia de Málaga en aviso naranja y se deja notar a esta hora en la comarca de la Axarquía, con intensas lluvias en municipios como Rincón de la Victoria o Vélez-Málaga. La Axarquía estará en aviso naranja hasta las 14.59 horas de este domingo, por lluvias acumuladas de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

Los bomberos atienden unas 60 incidencias en Málaga capital

El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ha atendido desde las 10.00 horas de este pasado sábado y las 00.31 horas de este domingo unas 60 incidencias por lluvia y viento en la ciudad.

En concreto, según han indicado desde el Ayuntamiento, la mayoría de las incidencias están relacionadas con la caída de árboles, ramas y elementos en peligro de desprendimiento de fachadas. Por otro lado, en Ayuntamiento ha indicado que, con la finalización del aviso rojo por lluvias, desde las 04.00 horas el plan territorial de emergencia de Protección Civil Local de Málaga se encuentra en fase de Preemergencia --situación operativa 0--.

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado ya un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso en tota la región, en su mayoría en la provincia de Málaga que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Asimismo, según han indicado desde el 112, durante la madrugada y primeras de este domingo han sido 43 los casos atendidos de los que una treintena se ha gestionado en Málaga.

