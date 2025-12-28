Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

Los detalles La mítica actriz francesa, que fue uno de los iconos del cine erótico en los años 60, ha muerto a los 91 años, según ha informado su Fundación.

La mítica actriz francesa Brigitte Bardot, uno de los iconos del cine erótico galo en los años 60, ha muerto a los 91 años, según ha informado su Fundación.

El estado de salud de Bardot se había vuelto delicado en los últimos meses. Este pasado noviembre, la intérprete tuvo que ser ingresada por segunda vez consecutiva en un centro hospitalario. Ya había sido hospitalizada durante unos días un mes antes, en octubre, en el hospital de Tolón para someterse a una "cirugía menor" y después regresó a su domicilio de Saint-Tropez.

La protagonista de 'Y Dios creó a la mujer' (1956), 'La verdad' (1960) y 'El desprecio' (1963) era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras la muerte de Alain Delon, fallecido en 2024 a los 88 años. Junto a su corta pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot, conocida por las siglas BB, tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.

Quedó para los anales el single 'J'ai t'aime... moi, non plus', grabado originalmente en 1967 con su antiguo amante y 'enfant terrible' de 'la chanson française' Serge Gainsbourg.

El lado más comprometido de Bardot

Tras el cine, la célebre actriz inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 son todavía célebres.

Vinculada a la extrema derecha

Sin embargo, Bardot también se destacó públicamente por su apoyo a postulados reaccionarios y xenófobos y se mostró cercana a Jean-Marie Le Pen y a su hija, la hoy líder de la ultraderecha Marine Le Pen.

También creó la polémica entre el movimiento feminista por su visión de las relaciones entre el hombre y la mujer. La intérprete llevaba un tiempo recluida en sus dos propiedades del balneario de Saint-Tropez, con serias dificultades para andar y lejos de la vida pública.

