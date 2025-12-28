Márquez despeja las dudas sobre su futuro en Ducati

El piloto nueve veces campeón del mundo ha comentado lo que ha significado este último título para él, además de zanjar todos los rumores sobre su continuidad en la escudería italiana a las puertas de su último año de contrato.

El regresodeMarc Márquez a lo más alto ha sido total. La culminación de su séptimo mundial de MotoGP este año ha sido el último escalón que confirma que el piloto ha logrado dejar atrás todos los problemas de lesiones que ha arrastrado en los últimos años. Para obtener este título, dejar atrás Honda para unirse a Ducati ha sido una de las decisiones más difíciles de la carrera de Marc, abandonar el equipo que le había dado todo no fue sencillo, sin embargo, el tiempo ha demostrado, que tomó la decisión correcta.

Sobre el proceso vivido estos seis últimos años de espera hasta que volviera a ser campeón ha hablado el propio Marc. El de Cervera guardará, sin duda, un gran recuerdo de este curso: "2025 lo recordaré siempre con cariño. Un décimo título no sería mejor que el de este año, por todo lo que ha costado llegar hasta él.El de 2025 es mi título más importante de todos". Afirma, que de cara a la temporada que viene, ha pasado un invierno "sin vacaciones y de recuperación".

A las puertas de un año importante, Márquez afronta la temporada centrado en sus objetivos y zanja los rumores de una posible salida de Ducati tras su último año de contrato: "¿Para qué tocar lo que funciona y donde se está cómodo?". De esta manera, el catalán cierra la puerta a todo tipo de especulaciones que lo sitúan lejos del equipo italiano.

"Para mí es un referente y una inspiración", declaraba Marc sobre otra leyenda del deporte español, Rafa Nadal, en la entrevista concedida a 'AS'. El piloto recordaba la proeza del tenista en el Open de Australia de 2022 donde el mallorquín remontó un 2-0 a Daniil Medvedev. Un reconocimiento de campeón a campeón que también se vio en 'Volver', la serie documental que muestra el duro camino vivido por Marc a través de sus lesiones hasta volver a coronarse como número uno.