El 'poético' elogio del jefe de Ducati a Márquez: "Un campeón anhelando redescubrir..."

Gigi Dall'igna le dedicó al nueve veces campeón del mundo un emotivo mensaje en el que repasaba los éxitos de la temporada pasada. El directivo italiano hizo balance y volvió a deshacerse en elogios hacia Marc.

Hay poca gente más satisfecha con el fichaje de Marc Márquez que Gigi Dall'igna. El jefe de Ducati fue quien tuvo la última palabra en lo que a la elección de Marc se refiere. Ante el campeón del mundo de 2024, Jorge Martín, y un histórico piloto que llevaba mucho tiempo sin ganar, Dall'igna decidió arriesgar, y acertó.

La relación entre Márquez y el directivo italiano ha sido prácticamente idílica en una temporada de ensueño para ambos. 'Gigi' ha hecho precisamente balance de un año espectacular y se ha vuelto a acordar de su piloto, del campeón del mundo de MotoGP.

El jefe de Ducati ha vuelto a aplaudir la capacidad de superación de Márquez en una publicación en sus redes sociales: "Es el primer piloto de Ducati en conseguir 15 victorias consecutivas en sprints y GP, el primero en subir al podio durante 11 carreras consecutivas y el primero en concluir la temporada con más de diez victorias tanto en sprints como en GP".

"Pero lo que es igual de importante, o incluso más, es que su regreso a la parrilla, inicialmente en un equipo satélite, su persistencia y entusiasmo son la esencia de una ambición que no es económica, sino la de un campeón que ha anhelado redescubrir las sensaciones perdidas en su auténtica odisea de los últimos años, es un ejemplo para todos y un honor para el equipo oficial contar con él", asegura Dall'igna.

El directivo también ha hablado de 'Pecco' Bagnaia. El turinés ha vivido su peor temporada en la élite del motociclismo pero Dall'igna está convencido de que aprenderán de ello: "El equipo sufrió por Pecco, a quien la suerte no le perdonó nada, hay que decirlo. Especialmente en la parte final del campeonato, no logró cosechar todo lo que podría haber obtenido, incluso en situaciones no óptimas. Sin duda, las cosas tenían que suceder de otra manera, pero si a eso le sumamos la mala suerte, todo se vuelve muchísimo más difícil, tanto para el equipo como para el piloto".

"Para extraer lecciones valiosas, estoy convencido de que estas situaciones deben asimilarse como si fueran anticuerpos, para extraer de ellas aún más determinación para seguir adelante y volver a ser uno mismo", concluye Dall'igna.