Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Rusia retomará el contacto con EEUU sobre el plan de paz para Ucrania

Millones de ucranianos pasan la Nochebuena sin electricidad debido a los ataques rusos Millones de ucranianos pasarán la Nochebuena sin electricidad y a temperaturas bajo cero después de otro ataque ruso masivo contra la infraestructura energética de Ucrania. "Si no hay electricidad en casa, haremos la cena de Nochebuena a la luz de las velas", dijo un transeúnte que caminaba este miércoles por el centro de Leópolis, en el oeste de Ucrania, hablando a voces para hacerse oír sobre el zumbido de los generadores portátiles que llenan las calles. Tras los ataques rusos del martes, en los que se emplearon 650 drones de largo alcance y 38 misiles, tres centrales nucleares se vieron obligadas a reducir la producción de electricidad en reacción a los daños en la red, que también limitaron la capacidad de transferir la energía producida e importada a distintos puntos del país. En consecuencia, Leópolis fue una de las ciudades que tuvieron que introducir cortes de luz drásticos, con los residentes forzados a pasar hasta diez horas al día sin corriente y con interrupciones planificadas introducidas de forma alternante por distritos para dividir la electricidad disponible equitativamente entre los hogares. EFE Compartir en X

Rusia prevé reanudar "próximamente" los contactos con EEUU sobre el plan de paz para Ucrania Las autoridades de Rusia tienen previsto reanudar "próximamente" los contactos con Estados Unidos sobre el plan de paz para Ucrania ahora que el enviado especial ruso Kirill Dimitriev ha puesto al corriente al presidente, Vladimir Putin, de los resultados de las conversaciones en Miami. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado así que Moscú "formulará su propia posición sobre un posible acuerdo para solucionar el conflicto ucraniano en base a la información obtenida por Dimitriev durante el viaje a Estados Unidos". "Dimitriev ya ha tenido la oportunidad de informar al presidente de los resultados de su viaje. En base de la información recibida por el jefe de Estado formularemos nuestra posición y continuaremos manteniendo contactos en un futuro próximo a través de los canales que siguen disponibles", ha explicado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS. Así se ha referido a las conversaciones que tuvieron lugar la semana pasada en Miami entre Dimitriev, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, quienes abordaron la situación en Ucrania a medida que la invasión se acerca a su cuarto año consecutivo. A pesar de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha revelado este mismo miércoles el contenido del borrador del plan de paz para Ucrania acordado con Estados Unidos, Dimitriev no ha dado detalles sobre los documentos obtenidos durante el encuentro. Compartir en X

Estonia amenaza a Rusia: si sus "hombrecillos verdes" cruzan la frontera, disparará El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha denunciado que son cada vez más frecuentes los incidentes provocados por Rusia en la frontera y ha advertido de que disparará a los militares rusos que crucen, después de que la semana pasada se registraran incidentes de ese tipo en la fronteriza Narva. Tsahkna ha asegurado que se han registrado varias ocasiones en las que militares rusos sin distintivos en sus uniformes, a los que se ha referido como "hombrecillos verdes", han aparecido en la frontera. "Que nos pongan a prueba", ha incitado, al tiempo que ha asegurado que derribarán los aviones que violen su espacio aéreo. "Lo digo sin rodeos. Si esos hombrecillos verdes cruzan nuestra frontera, les dispararemos", ha avisado el jefe de la diplomacia estonia en una entrevista publicada este miércoles en el portal de noticias polaco O2. "No era la primera vez que los veíamos", ha contado Tsahkna, reconociendo que, no obstante, no supuso "nada grave", aunque por si acaso optaron por cerrar el paso fronterizo de Narva. "Les vigilamos constantemente", ha dicho. Estos incidentes tuvieron lugar la semana pasada, según alertó Estonia, después de que un aerodeslizador con agentes fronterizos rusos cruzara el río Narva y se acercara al muelle de la aldea estonia de Vasknarva. Tres de estas personas desembarcaron y estuvieron caminando por ese atracadero. Europa Press Compartir en X

