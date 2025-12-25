Indignación entre las víctimas de la DANA tras conocer los mensajes de Mazón a Feijóo: "Los dos son unos mentirosos"

Las causas Los mensajes demuestran, otra vez, que Mazón ha mentido sobre lo que pasó el día de la DANA, más de un año después de la tragedia.

Los mensajes entre Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo durante la DANA han provocado indignación entre las víctimas, revelando mentiras del expresident valenciano. Feijóo entregó a la jueza de Catarroja los mensajes de WhatsApp del 29 de octubre de 2024, día en que la riada causó 230 muertos en la Comunidad Valenciana. Las víctimas expresan su frustración por el engaño, calificando de "despreciable" la actitud de Mazón y criticando a ambos políticos por mentir. Los mensajes, conocidos en víspera de Navidad, revelan la gestión inadecuada de la emergencia y contradicen declaraciones públicas de Mazón y Feijóo. Compromís y el PSPV exigen dimisiones y más transparencia.

Los mensajes enviados por Carlos Mazón a Alberto Núñez Feijóo durante el día de la DANA han provocado indignación y frustración entre las víctimas de la tragedia, ya que revelan nuevas mentiras del ahora expresident de la Generalitat Valenciana.

El presidente del PP ha entregado a la jueza de Catarroja que instruye el caso, a petición de esta, los mensajes de WhatsApp que intercambió con Mazón el 29 de octubre de 2024, jornada en la que la riada provocó 230 muertos en la Comunidad Valenciana.

Las revelaciones han causado una fuerte reacción entre las víctimas. Varias de ellas han expresado a laSexta su enfado y su sensación de engaño al conocer el contenido de las conversaciones.

"Este hombre no sabe cómo ocultar lo que hizo", ha lamentado una mujer. Otro de los afectados ha subrayado el silencio institucional durante las horas más críticas, recordando que "hasta las tantas no dijeron nada".

Un hombre ha calificado de "despreciable" la actitud del entonces president, mientras una mujer ha asegurado que Mazón "mintió como siempre, como ha hecho todo el año". Las nuevas revelaciones también han dejado en mal lugar a Feijóo, y una víctima ha incidido en que "tanto uno como otro" son "unos mentirosos".

Los mensajes, conocidos el miércoles en plena víspera de Navidad, abarcan desde las 20:08 hasta las 23:29 horas y aportan nuevos elementos sobre cómo se gestionó la emergencia y sobre lo que sabían los principales responsables políticos mientras la situación se agravaba.

Las mentiras del expresident

En este sentido, Feijóo ha entregado únicamente los mensajes que le envió Mazón. No obstante, demuestran que el primer contacto se produjo a las 19:59 horas, cuando Feijóo envió al expresident un mensaje de solidaridad tras conocer por los medios de comunicación que la situación estaba empeorando.

La respuesta del president valenciano llegó nueve minutos después, a las 20:08 horas, apenas tres minutos después del envío del ES-Alert a la población.

"Se está jodiendo cada minuto", escribió Mazón. El expresidente autonómico, que no llegó al CECOPI hasta las 20:28 horas, avisó poco después que se avecinaba "una noche larga por delante".

A lo largo de la conversación, Mazón admitió el desbordamiento de los servicios y la falta de información fiable. En uno de los mensajes reconoció que les llegaban "decenas de desaparecidos" sin poder confirmarlos y solicitó ayuda para contactar con Telefónica.

Más avanzada la noche, a las 23:22 horas, confirmó a Feijóo que había hablado con el Gobierno central. Concretamente, le dijo que Moncloa había montado "un gabinete de crisis que no vale para nada" y después desveló que había hablado con Pedro Sánchez, María Jesús Montero y con "los de Defensa e Interior" (Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska).

Unos hechos que contradicen sus declaraciones públicas posteriores, en las que aseguró no haber recibido ninguna llamada del Ejecutivo.

Especialmente reveladores son los mensajes en los que Mazón reconoció que ya estaban apareciendo víctimas mortales. A las 23:25 horas admitió que habían encontrado muertos en Utiel y que "van a aparecer bastantes más", llegando a vaticinar "decenas" de fallecidos.

Todo ello contradice otra de sus afirmaciones públicas, cuando aseguró que nadie sabía que la gente se estaba ahogando hasta la madrugada del día siguiente.

También Feijóo ha quedado en evidencia. El líder del PP ha asumido ahora que fue un error afirmar que Mazón le informaba "en tiempo real" desde el inicio de la crisis, ya que los mensajes demuestran que el contacto no se produjo hasta bien entrada la tarde.

Ante estas revelaciones, Compromís ha pedido la dimisión de Feijóo "por mentiroso" y su comparecencia en la comisión de la DANA del Congreso. Por su parte, el PSPV le ha instado a entregar la conversación íntrega, y no solo los mensajes que el expresident le mandó a él.

Para las víctimas, estas contradicciones no hacen sino reforzar la inacción y la falta a la verdad de Mazón, que ya ha cambiado varias veces su versión de lo que pasó aquel día.

