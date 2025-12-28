Muere Carles Vilarrubí, exvicepresidente del Barça, a los 71 años

El empresario, directivo, presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició y exdirectivo del FC Barcelona Carles Vilarrubí ha muerto este domingo a los 71 años, han informado fuentes conocedoras.

El mundo del fútbol está de luto. Carles Vilarrubí, exvicepresidente del Barça, ha fallecido a los 71 años. La entidad culé, de la que fue vicepresidente institucional (2010-17), ha lamentado su muerte, ha recordado que estuvo vinculado desde muy joven y que fue jugador de hockey sobre patines. Ha sido el propio club blaugrana quien ha comunicado su fallecimiento en un escrito emitido a través de sus redes sociales.

"El FC Barcelona, su presidente y la Junta Directiva expresan su más sentido pésame por el fallecimiento de Carles Vilarrubí, vicepresidente institucional del Club desde el 1 de julio de 2010 hasta el 1 de octubre de 2017", dice el escrito.

"Vinculado al Barça desde muy joven, también defendió el escudo como jugador de hockey sobre patines, antes de desarrollar una larga trayectoria como directivo. Empresario y gastrónomo, galardonado con la Creu de Sant Jordi y presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición", concluye el comunicado.

El Barça también ha querido mandar toda la fuerza a sus seres queridos: "El Club quiere expresar todo su apoyo y cariño a la familia y amigos. Descanse en paz".

Carles Vilarrubí i Carrió era esposo de la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella, y fue galardonado con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat en 2015.

Presidía la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició desde 2016, fue directivo de Catalunya Ràdio durante su fundación, consejero de la CCMA, y fue cercano a CiU desde sus orígenes