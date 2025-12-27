Más de 1.700 vuelos cancelados en EEUU por una intensa tormenta de nieve que afecta especialmente a Nueva York

¿Qué están diciendo? Las autoridades han instado a limitar los desplazamientos no esenciales mientras persistan las condiciones adversas.

Más de 1.700 vuelos han sido cancelados en Estados Unidos debido a una intensa tormenta invernal que afecta al noreste del país, especialmente en los aeropuertos de la zona metropolitana de Nueva York, según 'FlightAware'. Aproximadamente la mitad de estas cancelaciones involucran a los aeropuertos de LaGuardia, John F. Kennedy y Newark. También se han registrado retrasos en las terminales de Detroit, Filadelfia y Boston. Nueva York ha emitido una alerta de viaje por las bajas temperaturas que dificultan el derretimiento de la nieve, aumentando el riesgo de condiciones peligrosas. Se ha instado a limitar desplazamientos no esenciales, mientras el Servicio Meteorológico Nacional ha extendido la alerta de tormenta invernal en varias zonas del noreste. Se espera que el sistema continúe afectando la región, impactando tanto el transporte aéreo como terrestre.

Más de 1.700 vuelos han sido cancelados en Estados Unidos debido a una intensa tormenta invernal que afecta al noreste del país, con la mayor parte de las interrupciones concentradas en los principales aeropuertos del área metropolitana de Nueva York, según datos de 'FlightAware'.

Aproximadamente, la mitad de las cancelaciones corresponden a vuelos con origen o destino en los aeropuertos de LaGuardia, John F. Kennedy y Newark, mientras que las terminales de Detroit, Filadelfia y Boston también han registrado importantes retrasos y anulaciones a lo largo de la jornada.

Ante el avance del temporal, la ciudad de Nueva York ha emitido una alerta de viaje al advertir que las bajas temperaturas dificultan el derretimiento de la nieve, lo que incrementa el riesgo de condiciones resbaladizas y peligrosas en carreteras y vías urbanas.

Además, las autoridades han instado a los residentes a limitar los desplazamientos no esenciales mientras persistan las condiciones adversas. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional ha extendido la alerta de tormenta invernal desde la ciudad de Nueva York hasta el noreste de Nueva Jersey, el valle del Bajo Hudson y zonas de Long Island y Connecticut, donde algunas áreas podrían registrar acumulaciones de nieve superiores a los 25 centímetros en las franjas más intensas.

Las autoridades prevén que el sistema continúe afectando a la región durante las próximas horas, con gran impacto tanto en el transporte aéreo como en el terrestre.

