Un plan de paz "listo al 90%" y el Donbás como factor clave: Zelenski y Trump se ven las caras en Florida para tratar de sellar el fin de la guerra

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunirá con Donald Trump en Mar-a-Lago para discutir un plan de paz casi finalizado, aunque aún quedan puntos críticos por resolver. El principal obstáculo es el control del Donbás, una línea roja para Zelenski, ya que ceder ese territorio es rechazado por la mayoría de los ucranianos. Otro desafío es la intención de Ucrania de unirse a la OTAN, lo cual Rusia rechaza. Zelenski propone un acuerdo de seguridad similar al Artículo 5 de la OTAN. Además, Trump podría presionar para elecciones en Ucrania y hay tensiones sobre el uso de activos rusos congelados para la reconstrucción del país.

Un plan de paz que está "listo al 90%" según Volodímir Zelenski y la presión de un Donald Trump que prometió acabar con la guerra "en dos semanas" y lleva casi un año de demoras e incumplimientos. Con esas cartas sobre la mesa, el presidente ucraniano visita este domingo a su homólogo estadounidense en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, en una reunión que podría suponer el principio del fin de una guerra entre Rusia y Ucrania que va camino de cumplir cuatro años.

En los días previos, tanto Kyiv como Washington se han encargado de lanzar mensajes de optimismo y entendimiento. Tanto es así que el encuentro entre ambos mandatarios, que muchos analistas pronosticaban que llegaría en 2026, ha podido cerrarse en tan solo unos días gracias a ese "90%" de entendimiento en cuanto a los 20 puntos que EEUU propuso para lograr la paz al que hacía referencia Zelenski. Pero, ¿cuál es el 10% que hace que el pacto no se firme?

El Donbás, la cuestión clave

En los últimos días, el Kremlin ha dejado visos de que estaría dispuesto a ceder algunos de los territorios que ya controla en Ucrania, pero que para ello, Kyiv debe renunciar al Donbás. De esta forma, Vladímir Putin podría tener algún elemento para vender a su pueblo como una victoria después de casi cuatro años de un elevadísimo coste económico, reputacional y en cuanto a vidas.

Sin embargo, esa es una línea roja que Zelenski no quiere traspasar. Al menos, así lo ha sido desde el inicio de la guerra y así se lo ha hecho saber a Donald Trump en las cuatro ocasiones anteriores en las que se han visto las caras en este 2025. De hecho, esta es una cuestión trascendental para los ciudadanos ucranianos. Una macroencuesta publicada el pasado jueves apunta a que tres de cada cuatro ciudadanos rechaza que su país ceda el Donbás definitivamente.

No obstante, al presidente ucraniano podría no quedarle otra opción si quiere sellar un cese de las hostilidades, ya que, por el momento, la Casa Blanca apoya que Moscú se haga con la titularidad oficial de parte de los territorios que ya controla en el este del país.

Sí a la UE, no a la OTAN

El otro gran escollo para que Rusia firme el pacto es la intención de Zelenski de que Ucrania entre en la OTAN una vez concluido el conflicto. De esta forma, tendría unas mayores garantías de seguridad, ya que tanto EEUU como los socios europeos estarían obligados a intervenir militarmente en caso de futuro ataques rusos.

Todo apunta a que esta es la otra gran línea roja que Moscú pone en las negociaciones. Putin es reticente a que las fuerzas occidentales se instalen en Ucrania y así lo ha hecho saber en todo momento desde antes de comenzar la guerra en 2022.

Ante este veto, Ucrania propone un acuerdo vinculante semejante al Artículo 5 de la OTAN, el que considera que todos los miembros de la alianza deben responder al unísono si uno de ellos es atacado. De esta forma, Kyiv garantizaría tener apoyo militar sin que ello suponga la instalación de tropas en el terreno. Por el momento, Moscú no se ha pronunciado al respecto.

Posibles elecciones a la vista

La celebración de unas elecciones generales en Ucrania podría ser otra de las cuestiones que Trump ponga sobre la mesa para tratar de desencallar la situación. En reiteradas ocasiones le ha reprochado a Zelenski que está utilizando el conflicto para no someterse al escrutinio de los ciudadanos en las urnas. Por ello, en las últimas semanas ha propuesto que se celebren comicios en Ucrania "en el plazo de tres meses".

Por su parte, Zelenski ha asegurado estar dispuesto a convocar elecciones, aunque para ello, sostiene, es necesario reformar la Constitución de forma que se permita votar bajo la ley marcial. Además, reclama que EEUU ofrezca garantías de seguridad para que los ciudadanos puedan acudir a las urnas en condiciones de relativa normalidad.

Los activos rusos para reconstruir ucrania

En el borrador presentado por la Administración Trump se incluye que EEUU tendría el control sobre los activos rusos congelados en Europa. Este es el gran foco de tensión entre Bruselas y Washington, ya que la UE no está dispuesta a que Trump utilice esos fondos como una compensación por la ayuda militar a Ucrania durante los últimos cuatro años. Por eso, la Comisión Europea y todos los presidentes y primeros ministros proponen que sea la UE quien decida sobre el futuro de esos fondos para destinarlos a la milmillonaria reconstrucción que habrá que llevar a cabo en Ucrania tan pronto como termine la guerra.

