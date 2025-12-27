Aprilia se 'olvida' de Jorge Martín para pelearle el Mundial a Márquez: "Confíamos en Bezzecchi..."

Massimo Rivola, jefe de la escudería veneciana, pretende luchar de tú a tú con Marc y con Ducati por el título de MotoGP. Sin embargo, cree que la principal arma de Aprilia para conseguirlo es Marco Bezzecchi y no Jorge Martín.

Todo apunta a que a Marc Márquez le aparecerán más contendientes al campeonato de MotoGP 2026. El de Cervera es el claro favorito pero, más allá de su hermano Álex (principal rival), pilotos como Marco Bezzecchi también pretenden luchar por el Mundial.

El italiano terminó en tercer lugar la pasada temporada con una Aprilia en la que no había puestas muchas expectativas. Bezzecchi fue uno de los pilotos más en forma de la segunda mitad de temporada y, si la progresión sigue igual de cara a 2026, podría contar con las herramientas para pelear por el campeonato.

Massimo Rivola, jefe de Aprilia, confía en que su pupilo pueda cumplir con esas aspiraciones pero, curiosamente, 'deja fuera' de la ecuación a Jorge Martín, su otro piloto, que ya sabe lo que es ganar un Mundial.

"Silverstone fue el punto de inflexión. La empatía impulsa el rendimiento porque se basa en la confianza, confío en que Marco puede luchar por el Campeonato Mundial, y él confía en que Aprilia puede permitírselo. Hay una conexión natural con Marco. Nuestro punto culminante, por desgracia, coincidió con la ausencia de Marc Márquez, pero hemos sido rápidos en las últimas carreras, vencerlo es el gran reto, esperamos ser quienes lo alcancemos. La rivalidad con Ducati es apasionante, es la clave de nuestro crecimiento", asegura Rivola en unas declaraciones para el medio 'Gazzetta'.

El directivo recalca lo importante que es para Jorge Martín volver a su mejor nivel tras un 2025 para olvidar por las lesiones. Sin embargo, deja claro quién es el 'primer piloto' y no olvida la polémica con Martín hace unos meses: "Espero que Jorge vuelva a la cima para que tengamos dos corredores muy fuertes: el objetivo es renovar con ambos y convertir a Bez (Bezzecchi) en nuestro estandarte".

"Fue muy preocupante para su cuerpo (el de Jorge), no sé si una persona normal con lo que le pasó se recuperaría en un año, y mucho menos alguien que corre en moto. El resto, la Honda y el asunto legal, son consecuencias, también entiendo que en el hospital, con un pulmón perforado, podría tener síntomas que le indiquen que no continúe. Ahora necesita que le guíen para que tenga paciencia, primero tiene que aspirar al top 15, luego al top 10, luego al top 5…", concluye Rivola.