Alguersuari desvela el verdadero portencial del Aston Martin diseñado por Newey: "Alonso tendrá..."

El expiloto asegura que el monoplaza británico será "espectacular" en cuanto a eficiencia. Todo en una temporada en la que "cualquier cosa puede pasar".

Fernando Alonso y Aston Martin aspiran a cumplir con objetivos muy exigentes en 2026. Todo apunta a que la escudería contará con un monoplaza muy competitivo gracias al trabajo de Adrian Newey.

Jaime Alguersuari asegura en 'Jugones' que el ingeniero británico ha sido crucial en el desarrollo de un monoplaza que pretende subir considerablemente su rendimiento en 2026. Todo después de una temporada en la que ha sido incapaz de ayudar a Alonso y a Stroll a ser competitivos.

Aún así, Alguersuari cree que Fernando podría tener una buena oportunidad de volver a ganar el curso que viene. Sainz también contará con una buena herramienta: "En 2026 cualquier cosa puede pasar. Los que va a influir más son las unidades de potencia. Habrá una diferencia de motores. Probablemente Mercedes tenga un plus".

"Newey es el inventor del aire. Lleva un año y medio trabajando en el coche. Será espectacularmente eficientea nivel técnico. Aston Martin será un equipo protagonista. Alonso se va a encontrar bien con el coche", concluye Alguersuari.