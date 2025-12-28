Ni los mensajes ni las mentiras de Mazón hacen recular a Mompó: acusa al Gobierno de "abandono institucional ante la DANA"

¿Por qué es importante? El presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial del PP asegura, en una entrevista para 'ABC', que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido "incapaz" de "anteponer el interés general al político" ante "la peor catástrofe de la historia de España".

Un año y dos meses después de la DANA que causó 230 muertes en Valencia, el PP valenciano sigue culpando al Gobierno de Pedro Sánchez de la tragedia. A pesar de las pruebas presentadas por Alberto Núñez Feijóo que muestran que Carlos Mazón contaba con apoyo estatal, Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, insiste en que el Gobierno actuó por interés partidista. Mompó critica el "abandono institucional" y señala a la Confederación Hidrográfica del Júcar por un supuesto apagón informativo. Además, defiende a Mazón, afirmando que asumió responsabilidades políticas y que no debería ser el único en hacerlo. Mompó también descarta pedirle a Mazón su acta de diputado, argumentando que ya ha asumido su responsabilidad.

Un año y dos meses después de la fatídica DANA que causó 230 muertes en Valencia, el PP valenciano insiste en que el Gobierno de Pedro Sánchez es el principal responsable de la catástrofe. Ni los mensajes remitidos a la jueza por Alberto Núñez Feijóo, en los que se demuestran que Carlos Mazón contaba con todos los medios ofrecidos por Moncloa, ni las declaraciones en sede judicial que demuestran la flagrante dejación de funciones del expresident son suficientes para que los 'populares' valencianos dejen de aferrarse a su versión.

Esta vez es Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial del PP, quien insiste en que el Gobierno antepuso su interés partidista a las necesidades de Valencia. Lo hace en una entrevista para 'ABC' en la que asegura que Mazón ha sido el único en asumir responsabilidades políticas por la DANA cuando, sostiene, no debería ser el único en hacerlo.

Mompó, que estuvo en la reunión del Cecopi durante la tarde del 29 de octubre de 2024, asegura que Moncloa incurrió en un "abandono institucional clarísimo" ante la catástrofe y que los dirigentes de la Generalitat Valenciana "se quedaron solos" ante una respuesta del Estado que "no estuvo a la altura".

Insiste así en una tesis que queda desmontada por los mensajes aportados por Feijóo a la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, en los que Mazón le aseguraba que en las primeras horas de la emergencia había hablado con Pedro Sánchez, María Jesús Montero, "los de Defensa e Interior", aludiendo a Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, lo cual desmonta otra mentira del expresident, que el pasado mes de noviembre aseguró que nadie había hablado con él desde el Gobierno.

Respecto al papel de Mazón, Mompó asegura que el entonces president "actuó con responsabilidad y con la información que tenía en cada momento". Una afirmación que dista y mucho de la actuación real de Mazón, que estuvo en ell restaurante 'El Ventorro' con la periodista Maribel Vilaplana hasta pasadas las siete de la tarde. No obstante, el presidente de la Diputación sostiene que con esa comida "se ha construido un relato falso para atacar al president".

Señala a la Confederación Hidrográfica del Júcar

Mompó, al igual que hizo Mazón hasta su último discurso como president de la Generalitat, insiste en señalar a la Confederación Hidrográfica del Júcar por un supuesto apagón informativo en la tarde de la DANA. Además, defiende que el retraso en e envío del Es-Alert no se produjo por una cuestión lingüística sino por debates sorbre cómo y a quién se debía enviar la alerta.

"El ES-Alert se envió por la situación de la presa de Forata. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar dijo a las 19h que iba a colapsar y el mensaje se envió a las 20.11h. No creo que cambiar un par de palabras nos diese para más de una hora. Se discutió sobre muchas cosas: a qué comarcas se enviaba, en qué lenguas… Fueron muchos los factores que lo retrasaron", sostiene Mompó.

"La decisión de entregar el acta es de Mazón"

Por último, Mompó descarta pedirle el acta de diputado en Les Corts a Carlos Mazón. Sostiene que, "igual que la decisión de dimitir era del presidente, el acta también es suya", sin siquiera nombrar la situación de vulnerabilidad jurídica en la que quedaría el exdirigente del PP en el juicio de la DANA en caso de perder el aforamiento.

"¿Por qué tenemos que tener ese nivel de exigencia con la única persona que se ha responsabilizado? Ha marcado el camino que muchos otros políticos del Gobierno de España deberían tomar también", concluye Vicente Mompó.