Adiós a Brigitte Bardot, el icono sexual que hizo de la polémica su modo de vida

El contexto La actriz y cantante franncesa se convirtió en el mayor exponente de la emancipación femenina en los años 60. Sin embargo, sus últimos años han estado marcados por la defensa acérrima de la ultraderecha y los postulados negacionistas.

Brigitte Bardot, nacida en 1934, se convirtió en un icono del cine y la música en Francia, destacando por su papel en "Y Dios creó a la mujer" y su colaboración con Serge Gainsbourg en "Je t'aime... moi non plus". Su imagen sensual y su carrera artística la consolidaron como un mito del siglo XX. Sin embargo, su vida estuvo marcada por la controversia, especialmente por su apoyo a la ultraderecha francesa, respaldando al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen y a su hija Marine Le Pen. A pesar de las polémicas, Bardot dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos animales, liderando su propia fundación en pro de esta causa.

De ser el icono sexual de Francia en su juventud a activista animalista y ferviente defensora de la ultraderecha. La vida de Brigitte Bardot ha estado marcada por 'Y Dios creó a la mujer', la película que l alanzó al estrellato en el mundo del cine en 1956. Una obra tras las cuales llegaron 'La verdad' (1960) y 'El desprecio' (1963) para consolidarla y hacer del suyo uno de los nombres propios de la gran pantalla en Europa.

Tras sus comienzos en el cine, la musa francesa no tardó en dar el salto a los escenarios para dar inicio a su exitosa y aún más larga carrera como cantante. Para los anales de la historia quedó el single 'J'ai t'aime... moi, non plus', grabado originalmente en 1967 con su antiguo amante y 'enfant terrible' de 'la chanson française' Serge Gainsbourg.

Las imágenes de la actriz bailando descalza sobre una mesa en su cinta de debut, o desnuda sobre la cama en 'El desprecio' (1963), de Jean-Luc Godard, quedaron grabadas en la retina de generaciones como algunas de las escenas cinematográficas más sensuales de todos los tiempos y que la encumbraron como un mito. Bardot, nacida el 28 de septiembre de 1934 en el seno de una familia parisina acomodada, no sólo dejó una huella a través de la pantalla, sino también como cantante.

En 1967 le pediría al entonces chico malo de la canción francesa, Serge Gainsbourg, con quien mantuvo un corto pero apasionado romance, "la canción de amor más bella que pudiese imaginar". En una sola noche, Gainsbourg escribió la erótica 'Je t'aime... moi non plus' ('Te quiero... yo tampoco') que grabaron en dúo. Bardot estaba casada entonces con el alemán Gunter Sachs y, tras una primera difusión en la radio que lo enfureció, la canción se quedó en el cajón hasta que fue publicada en 1986.

Los gemidos con los que la actriz interpreta la canción fueron tachados de "obscenos" por el Vaticano. Por ello, la versión más conocida sería la que Gainsbourg hizo con Jane Birkin en 1968. El músico, no obstante, prosiguió con su colaboración con Bardot con el álbum titulado con su apodo, "BB", del que salieron temas emblemáticos como 'Bonnie & Clyde' o 'Comic Strip'.

Una vida ligada a la polémica y a la ultraderecha

Bardot ha sido para muchos la mujer más sensual del siglo XX y el mayor icono del cine erótico de la época. Para otros, ha sido uno de los personajes más controvertidos del mundo de la cultura. Adorada como celebridad y repudiada por una parte de la sociedad francesa por sus postulados políticos, no dudó en mostrar públicamente sus ideales de extrema derecha, apoyando abiertamente al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen y, posteriormente, a su hija, la hoy líder de la oposición Marine Le Pen.

Sus últimos años de vida han estado marcados por titulares repletos de polémica, como cuando se negó a vacunarse en plena pandemia, o relativizando las denuncias de acoso sexual a mujeres. Porque sí, aunque rompiese todos los moldes de la estricta sociedad francesa del siglo XX y representase como nadie la emancipación de la mujer en un mundo eminentemente machista, Brigitte Bardot siempre ha defendido el rol de la esposa tradicional.

Los animales, su gran pasión

Sin lugar a dudas, la gran pasión de Bardot siempre fueron los animales. Así lo demostró desde que saltó a la fama, abanderando la causa de la defensa de los derechos animales, algo de lo que se ha encargado la Fundación Brigitte Bardot hasta el último día de la vida de la intérprete y cantante gala.

