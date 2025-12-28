"Rogamos que continúen sus esfuerzos en la búsqueda": los familiares de los desaparecidos en Indonesia no pierden la esperanza

¿Qué han dicho? La familia de los cuatro desaparecidos en el naufragio de la isla de Padar lanza un comunicado en el que muestran su confianza en que los rescatadores den finalmente con sus allegados y alaban la labora de las autoridades indonesias.

Los familiares de los cuatro españoles desaparecidos en la isla de Padar, Indonesia, instan a mantener los esfuerzos de búsqueda. Entre los desaparecidos se encuentra el entrenador valenciano Fernando Martín y tres menores. Las familias agradecen las muestras de cariño recibidas y destacan la dedicación de las autoridades indonesias y el cuerpo diplomático español. La búsqueda, que comenzó tras el naufragio del barco KM Putri Sakinah, ha recuperado restos de la embarcación y rescatado a siete personas, incluida la madre y hermana de los menores desaparecidos. La operación continúa, ampliando el área de búsqueda a 5,25 millas náuticas.

"Rogamos que continúen sus esfuerzos en la búsqueda". Así se expresan los familiares de los cuatro españoles desaparecidos este viernes en la isla de Padar, en Indonesia, después del revuelo mediático en cuanto al suceso y horas después de que los servicios de rescate comenzaran una búsqueda incansable que todavía no ha finalizado.

En un comunicado firmado por las familias de los desaparecidos, el entrenador valenciano de fútbol Fernando Martín y tres menores (dos hijos de su esposa y otro suyo propio de una relación anterior), solicitan que el esfuerzo que se está realizando para localizarlos "se mantenga vigente hasta encontrarlos". "Nuestra confianza está puesta en que sigan trabajando hasta dar con ellos", aseveran.

No solo eso. La familia, muy conocida en Valencia por un negocio de hostelería, también ha querido hacer público su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas. Añaden, además, que la única información oficial que pueden trasladar de momento es que el operativo para tratar de localizar a sus seres queridos continuará este domingo. Concretamente, varios buzos y hasta cuatro embarcaciones ha retomado este domingo las labores a primera hora, ampliando el radio de búsqueda.

En este sentido, remarcan que, "desde el primer momento, las autoridades y las fuerzas de seguridad indonesias se están volcando en esta búsqueda que nos tiene en vilo, no solo a las familias, sino a toda España". "Estamos profundamente agradecidos por ello", afirman, al igual que agradecen el apoyo que les están ofreciendo las autoridades locales en Indonesia y, "especialmente, el cuerpo diplomático español".

Muestran confianza en el operativo

"Las familias pedimos que este esfuerzo se mantenga vigente hasta encontrar a nuestros familiares. Rogamos que continúen sus esfuerzos en la búsqueda de nuestros familiares. Nuestra confianza está puesta en que sigan trabajando hasta dar con ellos", reiteran.

Por el momento, el operativo de búsqueda solo ha podido recuperar restos de la embarcación. Así, los servicios de rescate han comenzado a realizar una búsqueda nuevamente en las aguas de la isla de Padar, ampliando el área a 5,25 millas náuticas desde el lugar del incidente, según han informado las autoridades locales.

Los desaparecidos se encontraban a bordo del barco de madera KM Putri Sakinah, que naufragó a última hora de este viernes mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Hasta ahora, siete personas han sido rescatadas, entre ellas la madre y la hermana -también menor de edad- de los niños, así como varios miembros de la tripulación indonesia, incluidos el capitán y un guía turístico local, ha indicado la agencia local de búsqueda y rescate.

Por otro lado, también se ha conocido este domingo que la menor que fue rescatada junto a su madre regresará a Valencia en los próximos días.

