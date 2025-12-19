Yamaha encuentra a su nuevo Valentino Rossi: "Nos recuerda mucho..."

El equipo japonés dice que el español Izan Guevara, de Moto2, es lo más parecido a Valentino Rossi que han visto en los últimos años.

Hay un piloto de Moto2 que en Yamaha les recuerda a Valentino Rossi. Y eso son palabras mayores. Es el español Izan Guevara, piloto que compite en Moto2.

Uno de los jefes de Yamaha, Gino Borsoi, ha dicho en palabras que recoge 'Motosan' que Guevara tiene cositas de Valentino.

"Su prueba fue muy buena. Tras unas pocas vueltas, ya estaba a la altura de los pilotos de MotoGP. Su capacidad para comprender lo que hay que hacer en la moto en poco tiempo es impresionante. Espero que esta peculiaridad suya sea la clave para su ascenso a la categoría reina ya en 2027", dice.

Le esperan en MotoGP para el mundial de 2027, con el nuevo reglamento: "Tiene un talento brutal".

"En Japón me preguntaron a quién se parecía, y a mí personalmente me recuerda mucho a Valentino Rossi, con sus increíbles ganas de correr, ganar y vivir el paddock. Ríe, bromea y trabaja igual que Vale en su época, pero con un gran talento. Me parece una copia de él", explica Borsoi.

Guevara tiene una prueba de fuego la temporada que viene. Si rinde bien en Moto2, podría tener una oportunidad muy seria en la categoría reina. Y en la escudería Yamaha le ven como un posible Valentino Rossi.