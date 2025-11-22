La sorprendente confesión de un piloto de Ducati sobre Márquez: "Era la prioridad ver a Marc..."

Michele Pirro, probador de la escudería italiana que recorrió medio mundo para sustituir de urgencia a Marc Márquez tras su lesión, ha analizado un año en el que Márquez ha vuelto a disfrutar.

La temporada de MotoGP en 2025 ha llegado a su fin. Marc Márquezvolvió a ser campeón del mundo después de seis largas temporadas y el veterano piloto italiano, Michele Pirro, corredor de Ducati, ha analizado el curso en la 'Gazzetta It'.

El probador de la escudería italiana ha vivido un año complejo con mucho trabajo y sacrificio del que se siente muy orgulloso. Uno de los momentos más importantes fue la sustitución de Marc Márquez después de que el ilerdense se lesionara en Indonesia. `

Pirro tuvo que recorrer medio mundo de un día para otro. Sin embargo, el piloto asumió su cargo desde la satisfacción después de volver a ver el verdadero nivel de Márquez.

Y es que, como explicaba Pirro, el equipo de Ducatiha trabajado mucho en la misma dirección, conseguir que el ilerdense ganara el Mundial: "Volver a ver a Marc disfrutar era una prioridad para todos".

Por otro lado, el piloto italiano ha hablado sobre 'Pecco' Bagnaia. Desde su punto de vista, la primera mitad de la temporada fue muy importante aunque después llegaron los altibajos.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, Pirro asegura que la recta final de año ha proporcionado suficiente información para solucionar los problemas de cara a un 2026 en el que espera que el tricampeón del mundo recupere su mejor versión.