El deseo de Bagnaia tras terminar la peor temporada de su vida: "Quiero seguir con Ducati"

El piloto italiano ha vivido un año muy complicado como compañero de Marc Márquez en Ducati. Curso difícil que ha terminado con un abandono en el último GP a los 30 segundos de empezar la carrera.

El piloto italiano ha finalizado la competición de la peor manera posible. Tras el espejismo de Japón, en el GP que 'Pecco' ganó 'sprint' y carrera larga y Marc confirmó su campeonato del mundo, Bagnaia se ha quedado fuera de la prueba del domingo encinco citas consecutivas.

Un desenlace que personifica la trágica temporada del tricampeón. Su objetivo era ser primero o segundo en el Mundial y ha terminado quinto por detrás de Pedro Acosta.

Este domingo, en Valencia, con poco en juego, el italiano solo quería disfrutar en la pista pero a penas pudo completar unos segundos de carrera antes de que un incidente con Johann Zarco pusiera fin a su temporada.

El desgaste a nivel físico y mental ha terminado por mermar a 'Pecco' en el peor año de su vida: "He cometido errores, muchos… como ayer en la clasificación".

"La carrera solo ha durado 25 segundos y yo estaba bastante más preparado hoy, había adelantado a seis pilotos, así que ha sido un buen comienzo. Luego, Zarco ha cometido un error en el punto de frenada, ha sido un incidente fortuito. Sin duda, después de esta temporada, solo quería disfrutar y divertirme durante la carrera. Me he divertido durante tres curvas", reconocía el piloto en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

Finalmente, a pesar de todo, el italiano dejaba clara su postura de cara al futuro: "Quiero seguir con Ducati. Mi ambición es empezar con ellos. Me dieron la posibilidad y la oportunidad de ganar el título. Les di el título. Mejoramos la moto y ahora es una moto que todo el mundo puede usar. Mi deseo es terminar mi carrera con ellos".