Ducati habla como nunca sobre Marc Márquez: "La chispa en sus ojos es señal de..."

Gigi Dall'Igna, CEO de Ducati, ha sacado sus mejores versos para ensalzar la primera temporada del ya eneacampeón del mundo en el equipo oficial de los de BorgoPanigale.

Finalizada la temporada 2025 de MotoGP con un éxito absoluto para Ducati tras haber logrado los títulos de pilotos, equipos y marcas, Gigi Dall'Igna ha ofrecido su análisis con las conclusiones que extrae de esta temporada.

Entre otros aspectos, como no podía ser de otra manera, el CEO de los italianos ha destacado el "increíble campeonato" de Marc Márquez con 545 puntos, 11 grandes premios, 8 pole positions y 14 carreras Sprint con 10 dobletes, 7 de ellos consecutivos.

De hecho, el 'gurú' ensalza unos logros inéditos en la marca: "Es el primer piloto de Ducati en conseguir 15 victorias consecutivas en Sprint y gran premio, el primero en subir al podio durante 11 carreras consecutivas y el primero en concluir la temporada con más de diez victorias tanto en Sprint como en gran premio".

Eso sí, lo mejor que ha visto en el '93' es un colmillo afilado e intacto: "Pero lo que es igual de importante, o incluso más, es que su regreso a la parrilla, inicialmente en un equipo satélite, su persistencia y entusiasmo son la clave de una ambición que no es económica, sino la de un campeón que ha anhelado redescubrir las sensaciones perdidas en su auténtica odisea de los últimos años".

"La chispa en sus ojos es señal de una aventura que es más humana que deportiva, vivida con la humildad de un piloto que siente que siempre tiene algo que aprender. La voluntad decidida de un novato y la experiencia de un veterano: es un ejemplo para todos y un honor para el equipo oficial tenerlo a bordo", zanja un orgulloso Dall'Igna.