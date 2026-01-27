Pedro Acosta, sobre su futuro: "Los que estén contentos se quedarán y los que no se moverán"

El piloto de KTM no ha querido adelantar cuál será su próximo equipo durante la presentación de la moto y ha asegurado que su objetivo ahora es "mejorar el cuarto puesto de esta temporada".

El futuro de Pedro Acosta en MotoGP continúa en el aire. Pese a que el jefe de Aprilia, Massimo Rivola, ya anunció que el murciano sería el próximo compañero de Marc Márquez en Ducati para 2027, el 'Tiburón de Mazarrón' no ha concretado dónde recalará.

Durante la presentación de KTM, en la que han estado presentes los cuatro pilotos de la casa austriaca: Pedro Acosta, Brad Binder, Maverick Viñales y Enea Bastianini; el piloto ha asegurado estar concentrado en 2026.

"Por el momento, bastantes problemas tengo con ver cómo irá en Malasia. Estamos en 2026, quiero hacer buenos resultados, como estaba haciendo al final de 2025. Hoy no es el día para hablar de eso, estamos en la presentación de KTM. Hay que centrarse en 2026 y veremos 2027, que será una interrogante para todos", ha respondido Acosta, ante las preguntas sobre su futuro.

Sin embargo, aunque no ha querido desgranar cuál será su próximo equipo, el español ha dejado una pequeña reflexión que apunta a que saldrá de KTM. "Creo que los que estén contentos en el sitio donde están, se quedarán, y los que no, se moverán. No sabemos lo que va a pasar en 2027", ha añadido Acosta.

Además, el murciano ha asegurado que, por el momento, su objetivo es "ser regular" y "mejorar el cuarto puesto de esta temporada". "Lo primero será mantener la consistencia de finales de 2025, que creo que fue lo que me hizo crecer mucho. Si estamos en el podio o cerca, la victoria llegará antes o después", ha concluido el piloto español.