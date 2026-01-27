El Gobierno aprobará la regularización extraordinaria de migrantes sin pasar por el Congreso ante las críticas de Feijóo y Abascal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros de este martes.

El Gobierno español aprobará una regularización extraordinaria de migrantes mediante un real decreto que beneficiará a quienes llegaron antes del 31 de diciembre y puedan demostrar cinco meses de residencia. Esta medida, que surge de un acuerdo con Podemos, permitirá a más de medio millón de personas obtener una autorización provisional de residencia y trabajo. La iniciativa retoma una propuesta legislativa popular respaldada por 600.000 firmas y busca garantizar derechos y seguridad jurídica. Sin necesidad de convalidación parlamentaria, el decreto ha sido criticado por líderes del PP y Vox, quienes acusan al Gobierno de promover el "efecto llamada" y desbordar los servicios públicos.

El Gobierno aprobará este martes la regularización extraordinaria de migrantes. Será en el Consejo de Ministros y por la vía de urgencia. Según este real decreto, podrán beneficiarse quienes llegaron a España antes del 31 de diciembre y puedan demostrar al menos cinco meses de residencia. De esta forma, más de medio millón de personas obtendrían de esta forma la autorización provisional de residencia y trabajo.

El Ejecutivo ha anunciado la iniciativa, que permitirá obtener los papeles con el empadronamiento pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero, algo muy demandado por las entidades sociales debido a las dificultades que muchas veces enfrentan las personas en situación de irregularidad para acceder el padrón. Además, en el momento de la presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona.

La admisión a trámite de la petición ya dará una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han precisado a la agencia EFE que este real decreto tiene como objetivo garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente y es fruto de un acuerdo con Podemos y de "una suma de voluntades que ponen en el centro a las personas".

La iniciativa retoma el mandato de la iniciativa legislativa popular (ILP) por la regularización que llegó al Congreso de los Diputados respaldada por más de 600.000 firmas, superó su primer trámite en la Cámara Baja -la toma en consideración- con el apoyo de todos los grupos menos Vox en abril de 2024 y llevaba desde entonces bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.

Según el Ministerio que dirige Elma Saiz, con este real decreto España "refuerza" un modelo de política migratoria "basada en derechos humanos, integración y convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social".

Al tramitarse como un real decreto, el Gobierno no requiere de su convalidación parlamentaria, como sí ocurre con los reales decretos-ley, que al mes de su aprobación y entrada en vigor precisan del aval del pleno del Congreso, lo que obliga al Ejecutivo a buscar los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Esta vía permite esquivar la falta de apoyos que los socios de Gobierno han encontrado en materia migratoria, entre otras razones por el rechazo de Junts a sus medidas.

Las críticas de Feijóo y Abascal

Las reacciones del líder del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, no se han hecho esperar. El primero ha destacado en la red social X: "Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión. Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos".

"En la España socialista, la ilegalidad se premia. La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria. Cuando lleguemos al Gobierno las cambiaré de arriba a abajo", ha agregado Feijóo.

Abascal, por su parte, ha reaccionado reseñando: "¡500.000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión". "Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración", ha agregado en la misma red social.

