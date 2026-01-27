El jefe de Ducati revela el consejo clave para el "reseteo" de Bagnaia: "Hablamos largo y tendido"

Davide Tardozzi ha confesado cómo abordó la situación del piloto italiano tras su nefasta temporada, recomendando a Pecco que "desconectara" a fin de comprender que no había funcionado en 2025.

La temporada pasada de Pecco Bagnaia con Ducati estuvo marcada por un rendimiento muy lejano al que se espera de un bicampeón de MotoGP. El piloto italiano no consiguió sellar un buen año tras la llegada de Marc Márquez al equipo y su continuidad con los de Borgo Panigale está en el aire.

Sin embargo, desde Ducati aún cuentan con él para 2026. Davide Tardozzi, jefe de los italianos, ha asegurado haber "hablado largo y tendido" con Pecco. "Con Pecco hemos hablado largo y tendido después de las vacaciones. Lo que le aconsejé es que desconectara y él lo hizo con su mujer, de vacaciones", ha confesado Tardozzi en una entrevista concedida al medio 'MOW'.

Las críticas que ha recibido el piloto durante y tras el fin de temporada han sido injustas según el propio Bagnaia, aunque tanto él como el jefe de Ducati aseguran haber cerrado ese capítulo. "Después a su regreso del viaje, tuvimos una charla muy positiva. Yo creo que Pecco ha reseteado el 2025 y ha entendido qué no funcionó", añade Tardozzi.

Tras la conversación entre el laureado piloto y el directivo, este último ha resultado muy satisfecho, hasta tal punto de estar "convencido" de que en los test de Sepang se verá a un Pecco en "muy buena forma".

Radio en pista

Además de conversar sobre Pecco y sus expectativas de cara a 2026, Tardozzi ha mostrado su postura acerca de la introducción de las radios en la categoría reina. "Probablemente estaré yo en contacto con los pilotos, aunque es algo que debemos decidir junto con Gigi. Claramente estaremos muy atentos", apunta Davide.

Por último, ha aplaudido esta nueva medida de cara a garantizar la seguridad de sus pilotos: "Con ellos colaboraremos para entender ante todo cómo dar informaciones de seguridad. Como ya ocurre en Fórmula 1, nació también por una cuestión de seguridad, para avisar a los pilotos de cuándo hay un peligro".